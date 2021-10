"中 부동산 업계 올해 채무불이행 규모 총 8조6000억원"

[아시아경제 김형민 기자] 헝다그룹 파산 위기설과 함께 중국 부동산 업계의 재무 건전성에 대한 우려가 커지고 있다. 이 가운데 올해 중국 부동산업계의 채권 디폴트(채무불이행) 규모가 지난해보다 무려 150% 넘게 늘어났다는 조사 결과가 나와 이목을 끈다.

7일 중국 관영 글로벌타임스 등에 따르면 부동산 빅데이터업체 '커얼루이 리서치센터'는 올해 들어 지난달 27일까지 중국 부동산업계의 채권 디폴트 누계가 전년 동기 대비 159% 증가한 467억5000만 위안(약 8조6000억원)이라고 공개했다.

업체별로는 화샤싱푸가 지난달 4일까지 878억9000만 위안(약 16조2000억원)의 원리금 상환을 하지 못했고 타이허도 7월30일까지 436억9300만 위안(약 8조원)을 갚지 못한 것으로 파악됐다.

헝다는 6월말 기준 총 자산이 2조3800억 위안(약 439조원)인 반면 총 부채는 1조9700억 위안(약 363조원)인 것으로 알려졌다.

한편 올해 1~9월 주요 부동산기업 100곳의 대출액은 전년 동기 대비 21% 감소한 1조919억 위안(약 201조원)이었다. 이 가운데 3분기 대출액은 전년 동기 대비 38% 줄어든 2872억 위안(약 53조원)으로, 2018년 이래 최저였다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr