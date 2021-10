현대차정몽구재단, '온드림 앙상블' 실내악 시리즈 유튜브 공개

현대차 정몽구 스칼러십 일환

현대차 정몽구재단은 클래식 음악 전공 장학생을 대상으로 운영하는 '온드림 앙상블'의 실내악 시리즈 공연 영상을 재단 유튜브 채널을 통해 공개한다고 7일 밝혔다.

이번 온라인 시리즈를 위해 지난달 4일과 16~17일 등 3일에 걸쳐 예술의전당 리사이틀홀과 인춘아트홀에서 개최된 온드림 실내악 시리즈 공연은 사회적 거리두기로 인해 많은 관객을 초청할 수 없었지만 장학생들과 지도교수진은 그 어느 공연보다도 풍성하고 알찬 프로그램을 선보였다.

장학생들은 메조 소프라노 윤현주(서울대학교 명예교수), 바이올리니스트 김현미(한국예술종합학교 교수), 첼리스트 주연선(중앙대학교 교수), 트럼페터 성재창(서울대학교 교수), 플루티스트 이예린(한국예술종합학교 교수), 피아니스트 이진상(한국예술종합학교 교수)으로 구성된 온드림 앙상블 지도교수진과 함께 다양한 무대를 함께 준비했다.

현대차 정몽구재단은 문화예술 분야에서 국내 최고 수준의 지원을 꾸준히 이어가고 있다. 중학생부터 고등학생, 대학생까지 재능과 실력이 뛰어난 문화예술 분야 장학생들을 선발해 장학금 지원, 해외콩쿠르 참가 지원 및 다양한 형태의 프로그램으로 배움의 기회를 제공한다. 2011년부터 지금까지 재단이 지원한 문화예술 장학생은 누적 2199명으로 지원금액은 약 88억원이다.

특히 클래식 음악 장학생 중 온드림 앙상블로 활동하게 되는 장학생들은 국내 정상급 교수진과의 실기지도, 거장급 연주자와 함께하는 마스터클래스, 문화예술계 다양한 분야의 멘토들과 함께하는 멘토링클래스, 온드림 앙상블 콘서트 및 실내악시리즈 등 역량 강화를 위한 다양한 프로그램을 경험하게 된다. 또한 문화소외대상을 찾아가 재능기부로서 나눔연주 활동을 통해 문화적 소양을 갖춤과 더불어 재단의 미션을 함께 확장하는 차세대 음악가로 자라날 수 있도록 돕고 있다.

온드림 앙상블에서 활발하게 활동 후 두각을 나타내고 있는 클래식 음악 장학생들로는 지난 5월 제오르제 에네스쿠 국제콩쿠르에서 최연소 우승을 차지한 첼로 전공의 한재민, 같은 콩쿠르에서 바이올린 부문 준우승을 차지한 위재원, 요하네스 브람스 콩쿠르 비올라 부문 1위 신경식, 2021 신학음악상 첼로 부문 대상 박상혁, 같은 콩쿠르의 2020 피아노 부문 대상 김송현과 첼로 부문 대상 조예원, 2019 윤이상 국제음악콩쿠르 최연소 우승에 빛나는 임윤찬 등이 있다.

온드림 앙상블은 재단의 인재 육성 계획인 '현대차 정몽구 스칼러십'의 ▲글로벌 ▲미래산업 ▲국제협력 ▲사회혁신 ▲문화예술 등 총 5개 부문 중 문화예술 인재 육성을 위한 프로그램의 일환으로 운영된다. 현대차 정몽구 재단은 5년간 5개 분야 1100명에 달하는 인재 육성 계획을 수립했으며, 향후 변화하는 시대상과 인재상을 반영한 다양한 프로그램을 개발하는 등 현대차 정몽구 스칼러십 플랫폼의 수혜 대상과 분야를 지속 확대할 방침이다.

