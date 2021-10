이랜드 스파오, '사이즈 차별없는 마네킹' 비치

[아시아경제 임혜선 기자] 이랜드는 SPA 브랜드 스파오가 국내 패션 브랜드 최초로 ‘사이즈 차별없는 마네킹’을 매장에 비치한다고 6일 밝혔다.

마네킹은 국내 1호 내츄럴사이즈 모델 ‘치도’와 ‘샌드박스네트워크’의 바디 포지티브 캠페인 ‘에브리, 바디’의 일환으로 펀딩을 통해 제작됐다. 펀딩에는 목표 대비 227%에 달하는 금액이 모이며 펀딩 프로젝트 오픈 5시간 만에 목표 금액을 달성했다.

제작한 마네킹은 대한민국 25-34세 남녀의 가장 많은 수를 차지하는 사이즈 데이터를 기반으로 익숙한 체형의 모습을 형상화했다.

기존에 패션 매장에서 사용하는 마네킹은 남성의 키가 190cm, 여성의 키가 184cm에 달하지만 이번에 스파오 매장에 비치되는 마네킹의 키는 남성이 172.8cm, 여성은 160.9cm다. 허리둘레는 기존 마네킹보다 남성은 2.3인치, 여성은 5.9인치 더 크게 제작됐다.

마네킹은 스파오의 플래그십 스토어인 스파오 코엑스점과 스파오 스타필드 안성점에 비치된다. 이날부터 인증샷 프로모션도 진행된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr