[아시아경제 지연진 기자] 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 613,000 전일대비 39,000 등락률 +6.79% 거래량 424,363 전일가 574,000 2021.09.30 14:01 장중(20분지연) 관련기사 해외 진출이 가른 게임주 성적…"글로벌 시장 노려야"악재 쏟아진 9월…동학개미만 잠 못 잔다 변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다 close 가 신작 게임 출시를 앞두고 급등하고 있다

엔씨소프트는 이날 오후 1시37분 기준 유가증권시장에서 전거래일 대비 6.10%(3만5000원) 상승한 60만9000원에 거래되고 있다.

이날 온라인 쇼케이스 '리니지W 2nd 쇼케이스 : 앤서(Answer)'를 열고 신작 게임인 '리니지W'을 오는 11월4일 출시한다고 발표했다. 1차로 한국을 비롯해 대만 일본 러시아 동남아 중동 등 13개국에서 서비스를 시작하고 이후 북미, 유럽, 남미 지역으로 출시 국가를 확대한다고 밝혔다.

이성구 엔씨소프트(엔씨) 리니지W 그룹장은 이 자리에서 "초창기 리니지의 느낌 그대로 과금 여부와 상관없이 모든 이용자분께 동일한 성장과 득템(아이템 획득)의 재미를 돌려드리고자 한다"면서 그동안 거센 비판을 받아온 과금 모델을 대폭 축소하기로 약속했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr