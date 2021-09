여수공고, 해병대와 학·군 교류협약 체결

군 부사관 선발 시 가산점 1.5점 부여 등 다양한 혜택 제공

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수공업고등학교와 해병대가 28일 교내 메이커스페이스실에서 우수한 군 간부 육성을 위한 학·군 교류협약을 체결했다.

여수공고에 따르면 이번 교류협약을 통해 여수공고 학생들은 군부사관 선발 시 가산점(1.5점) 부여, 매년 일정 기준 충족 시 학교장 추천에 의해 부사관 후보생 선발 기회 제공 등 군부사관 진로를 희망하는 학생들에게 좋은 기회가 될 것으로 기대된다.

특히 여수공고는 방과후 군부사관반을 운영하여 올해 해병대 군부사관 10명을 합격시키며 ‘전남 최다 군부사관 배출 학교’라는 명성을 얻은 바 있다.

대한민국 해병대사령관 김태성 해병중장은 “이번 협약으로 여수공고 학생은 미래를 안정적으로 준비할 수 있는 기회를 제공 받고, 해병대는 우수한 학생들을 조기에 맞이할 수 있는 일석이조의 뜻깊은 협약이다.”이라고 밝혔다.

여수공고 전용석 교장은 “학·군 교류협약을 통해 여수공고 학생들이 군부사관 진로 개척의 큰 디딤돌이 될 것이라 기대하며, 대한민국 해병대가 요구하는 실력과 인성을 갖춘 인재 양성에 최선을 다하겠다.”고 약속했다.

