이낙연 "대장동 게이트, 부정부패 카르텔 드러나고 있어"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표가 29일 "대장동 게이트로 대한민국 기득권 세력이 감춰온 거대한 부정부패의 카르텔이 드러나고 있다"고 말했다.

이 전 대표는 이날 인천시 남동구 민주당 인천시당에서 기자회견을 열고, 인천 공약을 발표하는 자리에서 이 같이 말했다.

이 전 대표는 "부정부패 책임자와 공범자까지 모두 처벌하고, 부당이득을 몰수하는 것이 원칙과 상식, 정의와 공정을 대한민국의 질서로 뿌리내리게 하는 길이라고 믿는다"고 강조했다. 그러면서 앞서 제안했던 합동특별수사본부 설치를 재차 촉구했다.

이 전 대표는 "정세균 전 국무총리는 LH 사태 당시 정부 합동특별수사본부 설치를 지시했다"면서 "대장동 게이트는 과거 어느 때보다 강력한 수사가 필요한 중대 범죄다. 곽상도 국회의원의 사례에서 드러났듯이 권력형 비리의 가능성도 농후하다"고 비판했다.

이어 김부겸 국무총리에게 국가수사본부를 중심으로 공수처, 검찰, 국세청, 금감원, 국토부 등이 참여하는 대장동 합동특별수사본부 설치를 요청했다. 이 전 대표는 "국가 수사기관을 망라한 특단의 수사만이 국민의 분노와 절망에 응답할 수 있다"면서 "국민이 원하는 것은 성역 없는 수사와 남김 없는 진실"이라고 목소리를 높였다.

이 전 대표는 "대통령이 되면 부정부패의 확실한 청산과 제도 개혁에 돌입하겠다"며 "대장동 게이트에 대한 철저한 수사는 이어가되 다시는 그런 일이 반복되지 않도록 토건세력 중심의 개발 독점모델을 청산하고, 시민 중심의 이익 공유모델로 개혁하겠다"고 힘줬다. 그는 "민간토지의 개발이익은 최대 50%를 환수하고, 공공토지 개발은 민간의 참여를 원천 금지하겠다"고 말했다. 또한 "체계적인 투기 예방과 통합적인 수사 기능을 갖춘 부동산감독원을 설치해 대형 부동산 개발사업의 인허가를 비롯한 모든 과정을 엄격하게 감독하겠다"고 약속했다.

이 전 대표는 "정권 재창출을 위해서는 민주당 경선이 더 감동적 역동적으로 가야한다"면서 경선에 변화가 필요하다는 점을 부각시켰다. 그는 "불안과 걱정을 머리에 이고 본선까지 5개월을 견딜 수 있을지, 판단해 주셔야 한다"며 "흠 없는 후보, 안심되는 후보, 확장성을 가진 후보, 미래 비전을 갖춘 후보인 이낙연이 결선투표로 가도록 결단해 달라"며 지지를 호소했다.

한편 이 전 대표는 이날 인천을 '글로벌 백신 허브, 국제비즈니스 도시'로 만들겠다면서 ▲K-테크노폴리스 조성 등 인천 전략산업 육성 ▲동북아 복합물류 거점으로 성장 ▲GTX-D 노선 전면 재검토, B노선 조기 착공 등 광역교통망 확충 ▲감염병 전문병원 설립 ▲수도권매립지 갈등 해결 등의 공약을 제시했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr