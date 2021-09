무안군, 광주-무안 공항 통합, 군공항 이전과 연계해 반드시 막아낸다

김산 무안군수 “더 강력하게 군공항 이전 저지에 나설 것이다”



무안 이전 반대 범대위 “책임 국토부와 광주시 져야 할 것”

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 국토교통부가 무안-광주 민간공항 통합시기를 광주 군 공항 이전과 연계한다는 것에 대해 무안 주민들이 강력히 반발했다.

무안군 등에 따르면 광주 전투비행장 무안 이전 반대 범대위(이하 범대위)와 무안군 기관사회단체는 28일 오전 무안국제공항에서 국토부와 광주광역시를 규탄하는 집회를 했다.

이날 행사에는 김산 무안군수와 김대현 무안군 의장, 범군민대책위와 무안군 기관·사회단체 회원 등이 참여했으며, 이들은 “광주 군공항 무안 이전을 더 요구하지 말라”고 목소리를 높였다.

또 “광주 군공항도 민간공항도 필요 없다”면서 “무안 공항을 폐쇄하라”고 향후 강력한 투쟁 입장을 천명했다.

김산 무안군수는 최근 성명을 통해 “왜 갑자기 민간공항 통합과 전혀 별개인 군공항 이전이 국방부도 아닌 국토부의 제6차 공항개발 종합계획에 포함됐는지 이해할 수 없다”고 반발했다

김 군수는 “무안국제공항 활성화라는 본연의 목적은 사라지고 지역 간 갈등과 분열만 키운 잘못된 행정 사례로 남을 것이다”면서 “더 강력하게 군공항 이전 저지에 나설 것이다”고 밝혔다.

박문재 범대위원장은 “민간공항 통합이전을 통해 무안 공항 활성화를 추진하겠다던 국토부가 군 공항 이전이라는 국방부 업무를 월권해 가며 광주시 입맛에 맞춘 계획을 발표했는지, 두 기관 사이에 모종의 거래가 있었던 건 아닌지 하는 의심을 감출 수가 없다”고 말했다.

이어 “손바닥 뒤집듯 손쉽게 뒤집어 버리는 국가 정책에 누가 신뢰하고 힘을 실어주겠냐”며 “헛다리 짚고 상처만 키운 제6차 공항개발 종합계획의 책임과 비난은 오롯이 정책 결정을 잘못한 국토부와 밀실 행정의 끝판을 보여 준 광주시가 져야 할 것이다”고 성토했다.

그러면서 “무안 군민들은 현명하고 단단하므로 이번 결정은 군민들을 더욱 강하게 뭉치게 하는 계기가 될 것이다”며 “그 어떤 압박과 정치적 술수에도 굴하지 않을 것이며 반드시 광주 군 공항 무안 이전을 막아낼 것이다”고 강조했다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr