오징어 게임, 이번엔 456억 '계좌 유출' 논란… "사전 협조 된 내용"

"제작 과정서 사전 협조 후 사용한 번호"

[아시아경제 나예은 기자] 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'에서 개인 휴대폰 번호에 이어 계좌번호도 실존하는 것으로 알려져 논란이 된 가운데, 넷플릭스는 "사전에 협조 된 내용"이라고 해명했다.

27일 넷플릭스 측은 '오징어 게임' 속 계좌번호 유출 논란에 대해 "계좌번호 소유자는 밝힐 수 없으나 (해당 계좌번호는) 콘텐츠 제작 과정에서 사전 협조 이후 사용한 번호"라고 밝혔다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 '오징어 게임 455억 계좌 주인'이라는 제목의 글이 올라왔다. 해당 글 작성자는 "'오징어 게임'에서 마지막에 살아남는 사람이 받는 카드 계좌는 실제로 있는 계좌"라고 주장했다.

이어 "누구의 것인지 궁금해진다. '오징어 게임' 스태프이려나"라고 덧붙였다.

작성자가 공개한 사진에는 '오징어 게임'에서 등장하는 계좌번호로 송금을 시도한 뒤 화면에 'XXX에게 1원을 이체하시겠습니까?'라는 문구가 뜨는 모습이 담겨 있었고, 이에 '이 계좌가 누군가가 실제로 사용하는 계좌가 아니냐'는 의혹이 불거졌다.

이외에도 '오징어 게임'은 드라마에 등장한 전화번호가 실제 개인이 사용하는 휴대전화 번호인 것으로 알려지면서 논란이 일은 바 있다. 피해자는 한 매체를 통해 "밤낮으로 수천 통의 전화와 문자가 쏟아져 일상생활에 어려움을 겪고 있다"고 호소했다.

이에 '오징어 게임' 측은 "현재 피해자분과 꾸준히 대화하며 해결을 위해 노력 중"이라고 전했다.

한편 '오징어 게임'은 미국 넷플릭스 TV 프로그램 1위에, 전 세계 넷플릭스 순위로는 2위에 오르며 인기를 끌고 있다. 국내 드라마가 미국 넷플릭스 순위에서 1위를 차지한 건 이번이 처음이다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr