[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 휴먼엔=태민철강에 23억 규모 고철 공급 계약 체결

◆ 테스나=최대주주 에이아이트리 와이팜에 522만9964주 지분 양도

▲ 지트리비앤티=불성실 공시법인 지정예고...공시 번복 사유

▲ 오스코텍=불성실 공시법인 지정예고...공시불이행 사유

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr