[특징주]글로벌 자산운용사 자본 유치…HLB 그룹주 일제히 ↑

HLB 그룹주가 4일 일제히 급등하고 있다. 영국계 글로벌 자산운용사 LMR 파트너스로부터 전략적 투자를 받자 투자자들이 관심이 집중된 모습이다.

이날 오전 9시18분 기준 HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 55,800 전일대비 8,650 등락률 +18.35% 거래량 1,739,493 전일가 47,150 2025.11.04 09:16 기준 관련기사 코스피, 4200돌파…종가 기준 사상 '최고'코스피, 2% 넘게 급등하며 4200선 '돌파'코스피, 4100선 마감…'깐부치킨 회동'에 삼성전자 3%대 강세 전 종목 시세 보기 close 는 전 거래일 대비 1만650원(22.59%) 오른 5만7800원에 거래되고 있다. 같은 시간 HLB생명과학 HLB생명과학 067630 | 코스닥 증권정보 현재가 5,190 전일대비 1,185 등락률 +29.59% 거래량 5,688,268 전일가 4,005 2025.11.04 09:16 기준 관련기사 코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입[특징주]HLB생명과학, HLB와 합병 승인 소식에↑HLB제약, 190억 규모 유상증자 결정 전 종목 시세 보기 close (28.59%), HLB제약 HLB제약 047920 | 코스닥 증권정보 현재가 18,280 전일대비 3,530 등락률 +23.93% 거래량 1,053,608 전일가 14,750 2025.11.04 09:16 기준 관련기사 HLB제약, 190억 규모 유상증자 결정[특징주]하한가 찍은 HLB, 12%대 반등…그룹주도 강세[특징주]HLB 간암신약 美FDA 승인 불발에 20%대 급락 전 종목 시세 보기 close (26.51%), HLB바이오스텝 HLB바이오스텝 278650 | 코스닥 증권정보 현재가 1,508 전일대비 297 등락률 +24.53% 거래량 4,153,950 전일가 1,211 2025.11.04 09:16 기준 관련기사 [특징주]하한가 찍은 HLB, 12%대 반등…그룹주도 강세[특징주]HLB 간암신약 美FDA 승인 불발에 20%대 급락[특징주]HLB그룹주, FDA에서 간암 신약 재심사 신청 권고에 강세 전 종목 시세 보기 close (26.18%), HLB테라퓨틱스 HLB테라퓨틱스 115450 | 코스닥 증권정보 현재가 3,720 전일대비 550 등락률 +17.35% 거래량 2,233,258 전일가 3,170 2025.11.04 09:16 기준 관련기사 HLB테라퓨틱스, NK치료제 미국 임상 유럽으로 확대투자금 넉넉히 4배까지! 연 4%대 파격금리로 NXT 이용자까지 모두 가능[특징주]하한가 찍은 HLB, 12%대 반등…그룹주도 강세 전 종목 시세 보기 close (22.24%), HLB파나진 HLB파나진 046210 | 코스닥 증권정보 현재가 1,815 전일대비 205 등락률 +12.73% 거래량 1,296,339 전일가 1,610 2025.11.04 09:16 기준 관련기사 [특징주]HLB 간암신약 美FDA 승인 불발에 20%대 급락HLB파나진, 비소세포폐암 ROS1 동반진단 식약처 허가HLB파나진, 10억 규모 영구 전환사채 발행 전 종목 시세 보기 close (19.63%), HLB이노베이션 HLB이노베이션 024850 | 코스닥 증권정보 현재가 2,005 전일대비 227 등락률 +12.77% 거래량 2,533,790 전일가 1,778 2025.11.04 09:16 기준 관련기사 [특징주]하한가 찍은 HLB, 12%대 반등…그룹주도 강세[특징주]HLB 간암신약 美FDA 승인 불발에 20%대 급락HLB이노베이션, 베리스모 100% 자회사 편입 완료 전 종목 시세 보기 close (16.99%) 등 그룹주 전체가 급등세다.

전날 HLB그룹은 영국계 글로벌 자산운용사 LMR 파트너스가 회사에 1억4500만 달러(약 2069억원) 규모의 전략적 투자를 진행한다고 밝혔다.

회사는 "HLB의 간암 신약 재신청과 담관암 신약 허가 신청을 앞두고 해외 자산운용사의 자금이 유입됐다"며 "글로벌 자본과의 협력이 본격화되는 신호탄"이라고 평가했다.

LMR 파트너스는 미국 달러 기준으로 HLB그룹에 투자하며 HLB에는 1억4000만달러 규모의 신주인수권부사채(BW)를, HLB생명과학에는 500만달러 규모의 HLB 교환사채(EB)를 인수하는 방식이다.

HLB가 확보한 총 1억4000만 달러의 자금 중 15%는 거래 종결과 동시에 즉시 가용자금으로 유입된다. 나머지 85%는 HLB의 해외 에스크로 계좌에 예치되며 BW 행사 조건이 충족되면 집행된다.

한편, 이날 HLB파나진은 감염성 질환을 진단하는 분자진단 시약 3종이 '유럽연합(EU) 체외진단의료기기 규정'(CE IVDR) 인증을 획득했다고 밝히며 투심을 이끌기도 했다.

HLB파나진은 이번 CE IVDR 인증 획득으로 독자 개발한 PNA(팹타이트 핵산) 기반 분자진단 기술이 국제적으로 인정받으며 글로벌 시장에서의 신뢰도 또한 높아질 것으로 기대하고 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>