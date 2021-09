젬백스, 알츠하이머 치료제 관련 특허권 취득

[아시아경제 지연진 기자] 젬백스 젬백스 082270 | 코스닥 증권정보 현재가 20,750 전일대비 500 등락률 -2.35% 거래량 1,386,368 전일가 21,250 2021.09.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오사이언스 등 5종목 코스피200 신규 편입젬백스 "알츠하이머병 임상계획 반려 사유 보완해 재신청"젬백스, 알츠하이머 치료제 국내 제3상 임상시험계획 반려 close 는 신경세포 손실 예방 및 재생 효능을 가지는 펩티드 및 이를 포함하는 조성물에 대하 특허권을 취득했다고 16일 공시했다.

해당 특허는 텔로머라제로부터 유래된 펩티드를 포함하는 조성물로서 알츠하이머성 질환을 포함하는 신경세포 손상 및 재생 불능 질환에 대해 예방 및 치료효과를 나타내 신경세포 손상 및 재생 불능 질환에 새로운 치료방법을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr