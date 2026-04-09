젬백스, PSP 연장 임상 CSR 확보…저용량군서 유의미한 효과 확인

젬백스앤카엘(이하 젬백스 젬백스 close 증권정보 082270 KOSDAQ 현재가 32,150 전일대비 2,100 등락률 +6.99% 거래량 318,124 전일가 30,050 2026.04.09 09:00 기준 관련기사 젬백스 "GV1001, 타우 병리·신경염증지표 감소 논문 게재" 젬백스, 지난해 매출액 815억…"영업이익 흑자 전환" 젬백스, 521억 자금 조달…유상증자·전환사채 전 종목 시세 보기 )은 진행성핵상마비(progressive supranuclear palsy, PSP) 국내 2상 연장 임상시험의 최종 결과보고서(CSR)를 수령했다고 9일 밝혔다.

연장 임상시험 결과 GV1001은 약물의 내약성과 안전성 측면에서 긍정적인 데이터를 확보하며 안전성을 재차 입증했다. 약물과의 인과관계를 배제할 수 없는 약물이상반응(ADR) 가운데 중대한 사례(Serious ADR)는 보고되지 않았으며, 임상시험 중단이나 사망으로 이어진 ADR도 발생하지 않았다.

사망, 중대한 이상사례(SAE) 및 기타 유의한 이상사례에 대한 전반적인 평가에서도 새로운 안전성 문제는 확인되지 않았다. 혈액학적 검사, 혈액화학적 검사, 뇨검사 등 실험실 검사 결과 역시 치료군 간수치 변화나 기준치 대비 변동에서 임상적으로 의미 있는 차이는 나타나지 않았다.

이번 CSR에는 연장 임상시험의 안전성뿐 아니라 선행 임상시험과 연장 임상시험을 합친 총 72주간의 결과가 포함됐으며, 외부 대조군과의 비교 분석 및 일부 하위 도메인에서 도출된 의미 있는 결과도 담겼다.

PSP 임상은 선행 임상 24주와 연장 임상 48주를 더해 총 72주 동안 진행됐다. 선행 임상은 위약군과 GV1001 0.56mg(저용량), 1.12mg(고용량) 등 세 그룹으로 나뉘어 실시됐고, 연장 임상은 선행 임상 이후 추가 투약을 희망한 환자를 대상으로 GV1001 1.12mg을 투여하는 방식으로 진행됐다.

젬백스에 따르면 72주 임상에서 진행성핵상마비 리처드슨 신드롬(PSP-RS) 환자군의 PSP 등급척도 총점 변화량을 외부 대조군과 비교한 결과, 선행 임상 저용량 투여군에서 통계적 유의성이 확인됐다.

외부 대조군은 해외에서 수행된 대표적인 PSP 임상시험 논문 3건의 위약군 데이터를 활용했으며, 비교의 객관성을 높이기 위해 MAIC(Matching Adjusted Indirect Comparison) 기법이 적용됐다.

해외 임상시험 위약군은 52주 경과 기준으로 분석된 반면, GV1001은 72주 변화를 기준으로 평가됐다. 그 결과 외부 대조군은 10.66점 악화된 반면, 선행 임상 저용량 투여군은 더 긴 기간(72주)에도 불구하고 3.31점 악화에 그치며 통계적 유의성을 나타냈다.

또한 72주 경과 이후 PSP 등급척도의 하위 도메인 분석 결과도 공개됐다. PSP-RS 환자군의 인지기능(Mentation) 영역에서 MMRM 추정법을 활용한 최소자승평균(LS mean) 분석 결과, 선행 임상 위약군 대비 저용량 투여군에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났다.

T검정 기반 평균 분석에서도 저용량 투여군은 인지기능(Mentation), 안구운동(Ocular Motor), 사지운동능력(Limb Motor) 영역에서 위약군 대비 유의미한 차이를 보였다.

특히 인지기능 영역은 점수가 높을수록 상태 악화를 의미하는데, PSP-RS 유형 저용량 투여군에서는 평균 점수가 시작 대비 0.56점 감소하며 개선 효과가 확인됐다.

젬백스 관계자는 "PSP는 통상 1년간 등급척도 점수가 평균 11점가량 악화되는 질환임을 고려할 때, 저용량 투여군이 1년6개월 동안 3.31점 악화에 그친 것은 전례 없는 고무적인 결과"라며 "GV1001 치료제 개발 가능성을 한층 높여주는 성과"라고 설명했다.

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이어 "이를 바탕으로 미국과 유럽 등 글로벌 규제기관을 대상으로 상업화 허가를 위한 확증적 임상시험을 차질 없이 추진할 계획"이라며 "이번 CSR은 협의를 진행 중인 투자자 및 파트너사에도 제공될 예정"이라고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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