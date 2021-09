bhc치킨, 가맹점-본사 간 지속 성장 전략 공유

[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨의 가맹점과 본사가 지속적인 성장과 업계를 선도하는 기업으로 도약하기 위해 뜻을 같이했다.

bhc치킨은 지난 14일 오전 서울 송파구 본사에서 가맹점과의 상생경영을 위한 2021년 bhc치킨 전국 가맹점협의회 지역 회장단 간담회를 개최했다고 15일 밝혔다.

이날 간담회는 bhc치킨 전국 가맹점협의회 회장단 대표인 성서메가타운점 외 30개 가맹점과 임금옥 bhc치킨 대표 등 경영진이 참석한 가운데 진행됐다.

간담회에서는 올해 경영 성과와 새로운 비전을 공유하고 매장 현장의 건의사항을 폭넓게 청취하는 등 지속 성장을 위한 공감대가 형성됐다.

임 대표는 인사말을 통해 “올해도 가맹점 매출이 지난해에 이어 두 자릿수 성장을 보이고 있다. 이는 어려운 여건 속에서 구슬땀을 흘리신 가맹점 사업주 여러분들의 노고 때문”이라며 “앞으로도 본사는 성공 스토리 주인공인 가맹점의 매출 증대를 위해 다양한 지원은 물론 동반 성장이라는 프랜차이즈 업의 본질에 충실하기 위한 본사의 역할을 다할 것”이라고 강조했다.

bhc치킨에 따르면 올해 점포 환경개선을 진행한 매장의 매출은 개선 전보다 평균 20%대 늘어나 인프라 개선 지원 효과가 뚜렷하게 나타나고 있다. bhc치킨은 인프라 개선 효과와 뛰어난 제품력, 품질 강화 활동 및 비대면 소비 활성화에 따른 배달 수요 증가로 올해도 두 자릿수의 높은 성장을 기대하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr