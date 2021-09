文대통령, 호주 외교·국방장관 접견…"北 대화 재개 관련 호주 지지 당부"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 13일 방한 중인 마리스 페인 호주 외교장관, 피터 크레이그 더튼 호주 국방장관을 접견하고 북한과의 대화 재개에 대한 호주 측의 지지를 당부했다.

문 대통령은 이날 청와대에서 두 장관을 접견하고 "호주는 남북한 동시 수교국으로, 한반도 평화를 위한 우리 정부의 노력에 대해 지지 입장을 표명해 준 것을 평가한다"며 이같이 밝혔다.

이 자리에서 페인 장관은 "2017년에 국방장관으로 한국을 방문했는데 그때는 북핵 도발의 위험이 높았다"며 "한중관계 현안 등이 있었는데, 그간 지역 내 전략적 환경에 변화가 있었다"고 말했다.

또 더튼 장관은 "한반도의 평화와 안정을 위해 노력해 온 문 대통령의 영도력과 지도력을 잘 알고 있다"고 말하며 "양국이 공유하는 가치와 인도·태평양 지역의 안정을 위해 양국이 특히 국방 분야에서 대화와 협력을 지속해야 한다"고 말했다.

이에 문 대통령이 "우리 정부는 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착이라는 목표 달성을 위해 지속 노력해왔으며, 대화와 외교만이 유일한 일이라는 입장을 일관되게 견지해 왔다"고 답하며 "북한과 대화 재개를 위한 노력이 결실을 맺을 수 있도록 호주 측의 변함없는 지지와 협조를 당부한다"고 말했다.

문 대통령은 양국 수교 60주년에 호주의 외교·안보 수장이 함께 방한한 것을 평가하며 이는 양국간 전략적 동반자 관계 강화를 위한 호주의 의지라고 평가했다.

또 호주가 한국전쟁 참전을 계기로 맺어진 유대를 바탕으로 폭넓게 협력해왔다며 "아시아·태평양 지역을 대표하는 중견국이자, 모범적인 민주주의 국가로서 양국은 다양한 글로벌 분야에서 전략적 소통을 강화해 나가야 할 것"이라고 강조했다.

이날 접견 자리에서는 탄소중립 관련 논의도 오갔다. 문 대통령이 "다수의 EU 국가들은 온실가스가 정점에 달한 1990년대를 기준으로 오랜 시간에 걸쳐 탄소배출을 감축해가지만, 한국의 경우 2018년을 기점으로 짧은 시간에 줄여가는 어려움이 있다"며 호주의 대응을 묻자 페인 장관이 "저탄소배출 기술 개발을 중심으로 하고, 태양광 등 신재생에너지를 확대하면서 탄소배출을 줄여가고 있다"고 답했다.

이밖에도 문 대통령은 한국과 호주가 대미, 대중관계를 잘 이끌어 가야 하는 유사한 과제를 안고 있으며, 그런 면에서 호주와 전략적 소통이 필요하다는 점도 강조했다.

한편 페인 장관은 모리슨 호주 총리가 문 대통령의 방문을 고대하고 있다고 전했고, 문 대통령은 "호주 방문을 희망하고 있지만 대면이 어려운 상황이 되면 화상 회담을 하겠다"고 답했다.

