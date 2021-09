[특징주]카카오그룹, 오늘 또 5조원 증발

[아시아경제 지연진 기자] 카카오그룹 상장사들이 13일 일제히 하락하며 하루새 시가총액이 또 다시 5조원 가까이 증발했다.

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 5,500 등락률 -4.23% 거래량 7,892,357 전일가 130,000 2021.09.13 14:43 장중(20분지연) 관련기사 경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락악재株 던지는 외인·기관, 밑에서 받아내는 '개미들' 달라진 '외인 장바구니'...반도체 담고 플랫폼 던졌다 close 는 이날 오후 2시 29분 기준 유가증권시장에서 전거래일대비 5.00% 내린 12만3500원에 거래되고 있다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 65,200 전일대비 3,700 등락률 -5.37% 거래량 3,727,838 전일가 68,900 2021.09.13 14:43 장중(20분지연) 관련기사 경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락악재株 던지는 외인·기관, 밑에서 받아내는 '개미들' 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 close 는 5.52% 하락한 6만51000원을 기록 중이다.

카카오와 계열사는 빅테크 규제 우려 등 잇단 악재에 연일 하락세를 기록이다. 지난주 금융당국과 공정거래위원회, 정치권은 일제히 대형 온라인 플랫폼에 대한 규제 필요성을 지적했다.

공정위는 카카오 김범수 이사회 의장에 대해 제재 절차를 밟고 있는 것으로 알려졌다. 김 의장은 사실상 카카오의 지주회사로 평가받는 케이큐브홀딩스 관련 자료를 제대로 신고하지 않았다는 혐의를 받고 있다.

앞서 카카오뱅크는 지난 2일에는 우정사업본부가 카카오뱅크 지분 약 2.9%를 블록딜(시간 외 대량매매) 방식으로 처분한 충격에, 이어 6일에는 기관 의무보유물량 해제에 주가가 크게 떨어졌다.

지난 10일에는 코스피200 지수에 특례로 편입되면서 공매도 대상 종목이 된 점도 악재로 작용한 것으로 보인다.

이날도 카카오 계열사들의 주가가 동반 하락하면서 카카오 그룹 상장사(카카오·넵튠·카카오게임즈·카카오뱅크)의 시가총액은 총 91조8895억원으로 내려앉았다. 전 거래일(10일, 96조7025억원) 대비 하루 만에 4조8000억원이 증발했다.

그룹 상장사 시총은 지난 8월 6일(104조7196억원) 이후 줄곧 100조원 이상을 유지했으나 최근 잇단 하락세에 지난 9일 종가 기준 97조4천24억원을 기록해 한 달여만에 100조원선이 무너졌다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr