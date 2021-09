[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 네패스아크=teradyne 등 4개사로부터 반도체 테스트 장비 995억원 상당에 양수 결정

◆ 웰크론한텍=시설자금 및 운영자금 조달 위해 100억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 아이티엠반도체=원자재 등 수입대금 결제 위해 단기차입금 755억원으로 증가 결정

◆ 경남제약헬스케어=마스크 사업부문 영업 중단 결정

◆ 아이에스이커머스=스페이시스원에 270억원 채무보증 결정

◆ 포티스=풍진티에프씨 컨소시엄과 인수합병(M&A) 투자계약 체결. 인수대금 총액은 45억원

◆ 강원= 삼성엔지니어링으로부터 161억원 규모 물품 공급 계약 수주

◆ 시너지이노베이션=타법인 증권 취득자금 조달 위해 70억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 에이치엘비생명과학=식품의약품안전처로부터 캄렐리주맙과 카페시타빈·옥살리플라틴 병용투여 후 리보세라닙 등 투여에 대한 국내 임상2상 계획 승인

◆ 세코닉스=한국거래소 상장적격성 실질심사 대상 제외 결정. 13일부터 주권 매매거래 재개 예정

◆ 안트로젠=영업실적 지연공시로 불성실공시법인 지정

◆ 버킷스튜디오=구주 인수 및 제3자배정 유상증자를 통해 빗썸라이브 지분 37.5%(24만주) 60억원에 취득 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr