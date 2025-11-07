본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

엑시온그룹, 3분기 영업이익 흑자전환

장효원기자

입력2025.11.07 15:25

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
엑시온그룹, 3분기 영업이익 흑자전환
AD
원본보기 아이콘

코스닥 상장사 엑시온그룹 은 엠제이테크(MJ TECH)와 합병 이후 올해 3분기 영업이익이 11억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다. 매출은 60억원으로 작년 동기 대비 348.6% 증가했다.


엑시온그룹은 9월 초 엠제이테크와 합병 완료후 삼성중공업 단일판매공급계약 2건, 로봇사업 단일판매공급계약 1건 등 체결하여 기술력과 실적을 동시에 갖춘 안정적인 제조기업으로 탈바꿈 중이며 수익 구조의 균형을 맞추고 있다.

올해 3분기 실적을 기반으로 4분기까지 감안시 2021년부터 이어진 연간 적자 흐름을 끊고 올해 흑자 전환이 기대가 된다.


이번 3분기 흑자 전환은 회사가 철저한 구조조정 등 체질개선의 성과와 아울러 기존 이커머스 중심 사업 구조에서 벗어나 건설, 제조, 로봇사업의 중심으로 한 신성장 동력 확보에 성공하며, 합병 이후 대형 수주 등을 통해 빠르게 성장세를 보이고 있다.


엠제이테크는 국내 주요 대기업의 1차 벤더사로 안정적인 수주 실적을 확보한 기업으로 예측 가능한 수익 구조를 통해 그룹 전체의 재무 안정성과 성장 기반을 강화했다. 이번 합병으로 엑시온그룹은 건설, 제조, 기술의 융합형 성장 플랫폼을 완성했다는 평가를 받고 있다.

이와 더불어 엑시온그룹은 최근 서울마곡지구에 엣지데이터센터 인허가를 받은 D사와 AI데이터센터 사업에 대해 전략적 제휴를 맺기로 하고 곧 구체적인 사업구상을 발표할 예정이다. 이렇게 되면 마곡엣지데이터센터에 이어 엑시온그룹이 취득 예정인 하남시 풍산동부지에 엣지데이터사업도 순차적으로 진행될 예정이다.


또한 이미 유수의 반도체 공정에 다수의 설비시공 실적을 보유하고 있는 엠제이테크의 기술력으로 데이터센터설비시공에도 새로이 참여할 수 있는 기회도 자연스럽게 열릴 것으로 기대된다.


엑시온그룹 관계자는 "회사가 그동안 저평가 받았던 회사의 가치를 실적으로 보여드려 재평가 받고 다른 신사업도 빠르게 진행 후 수익 증대에 매진하여 계속 기업으로 성장하는 회사로 만들어 가겠다"라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '국민 간식' 붕어빵 노점 "이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

무심코 올린 사진 때문에…컵에 비친 '실루엣'에 아이돌 연습생 퇴출

펠로시 '은퇴 선언'… 트럼프 "사악한 여자"

웨이팅 800명 "알리 대박"…성수역 3번 출구 역대급 인파 몰렸다

손주 돌보면 월 60만원…"어르신들 허리 펴세요" 수당 주는 '이곳'

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

최휘영 장관 "종묘 가치 훼손하는 서울시 세운상가 재개발 반드시 막겠다"

새로운 이슈 보기