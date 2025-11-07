엑시온그룹, 3분기 영업이익 흑자전환

코스닥 상장사 엑시온그룹 엑시온그룹 069920 | 코스닥 증권정보 현재가 1,271 전일대비 68 등락률 +5.65% 거래량 4,086,398 전일가 1,203 2025.11.07 15:14 기준 관련기사 엑시온그룹, 합병 후 로봇·AI 기반 신성장 본격화엑시온그룹, 최대주주 보유주식 압류 해제…"경영 안정성·신사업 탄력"엑시온그룹, 소액유상증자 납입 성공…"엠제이테크 합병 절차도 순항 중" 전 종목 시세 보기 close 은 엠제이테크(MJ TECH)와 합병 이후 올해 3분기 영업이익이 11억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다. 매출은 60억원으로 작년 동기 대비 348.6% 증가했다.

엑시온그룹은 9월 초 엠제이테크와 합병 완료후 삼성중공업 단일판매공급계약 2건, 로봇사업 단일판매공급계약 1건 등 체결하여 기술력과 실적을 동시에 갖춘 안정적인 제조기업으로 탈바꿈 중이며 수익 구조의 균형을 맞추고 있다.

올해 3분기 실적을 기반으로 4분기까지 감안시 2021년부터 이어진 연간 적자 흐름을 끊고 올해 흑자 전환이 기대가 된다.

이번 3분기 흑자 전환은 회사가 철저한 구조조정 등 체질개선의 성과와 아울러 기존 이커머스 중심 사업 구조에서 벗어나 건설, 제조, 로봇사업의 중심으로 한 신성장 동력 확보에 성공하며, 합병 이후 대형 수주 등을 통해 빠르게 성장세를 보이고 있다.

엠제이테크는 국내 주요 대기업의 1차 벤더사로 안정적인 수주 실적을 확보한 기업으로 예측 가능한 수익 구조를 통해 그룹 전체의 재무 안정성과 성장 기반을 강화했다. 이번 합병으로 엑시온그룹은 건설, 제조, 기술의 융합형 성장 플랫폼을 완성했다는 평가를 받고 있다.

이와 더불어 엑시온그룹은 최근 서울마곡지구에 엣지데이터센터 인허가를 받은 D사와 AI데이터센터 사업에 대해 전략적 제휴를 맺기로 하고 곧 구체적인 사업구상을 발표할 예정이다. 이렇게 되면 마곡엣지데이터센터에 이어 엑시온그룹이 취득 예정인 하남시 풍산동부지에 엣지데이터사업도 순차적으로 진행될 예정이다.

또한 이미 유수의 반도체 공정에 다수의 설비시공 실적을 보유하고 있는 엠제이테크의 기술력으로 데이터센터설비시공에도 새로이 참여할 수 있는 기회도 자연스럽게 열릴 것으로 기대된다.

엑시온그룹 관계자는 "회사가 그동안 저평가 받았던 회사의 가치를 실적으로 보여드려 재평가 받고 다른 신사업도 빠르게 진행 후 수익 증대에 매진하여 계속 기업으로 성장하는 회사로 만들어 가겠다"라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>