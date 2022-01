[특징주] 안트로젠, 52주 신저가

[아시아경제 황준호 기자] 당뇨병성 족부궤양 치료제 임상 3상 시험 유효성 미충족에 따라 안트로젠 안트로젠 065660 | 코스닥 증권정보 현재가 28,900 전일대비 12,000 등락률 -29.34% 거래량 2,569,485 전일가 40,900 2022.01.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일대선 테마 가파른 상승! 숨어있던 차세대 대장주의 등장!공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면 위로 Up! close 이 2거래일 연속 급락하고 있다.

안트로젠은 24일 오전 10시 11분 현재 전 거래일보다 27.75% 떨어진 29만9550원에 거래되며 52주 신저가를 갈아치웠다.

안트로젠은 지난 21일 국내에서 진행하던 당뇨병성 족부궤양 치료제 임상 3상 시험(DFU-301)에서 1차 유효성 평가를 충족하지 못했다고 밝혔다.

안트로젠은 1차 유효성 평가 지표로 궤양이 생긴 상처 부위의 안전한 회복을 설정했으나, 시험군과 대조군 사이의 유효성 차이가 입증되지 않았다고 했다.

