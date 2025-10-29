본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

특징주

[특징주] 강원에너지, 'MANUGA' 협력에 美 SMR프로젝트 참여 부각 강세

이민우기자

입력2025.10.29 10:24

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원에너지 주가가 상승세다. 한미 원전 협력 기대감이 번지는 가운데 미국 소형모듈원자로(SMR) 프로젝트에도 참가한 이력이 부각된 것으로 보인다.


29일 오전 10시18분 기준 강원에너지 주가는 전날 대비 11.31% 오른 1만6140원을 기록했다.

미국 정부가 원전에 800억달러(약 115조원)를 투자한다는 소식이 호재로 작용한 것으로 풀이된다. 특히 우리나라 정부가 '마누가(MANUGA·미국 원전을 다시 위대하게)'를 핵심으로 한미 무역협상을 논의 중인 것으로 전해졌다. 마누가는 에너지 안보·핵연료 체계·인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요를 아우르는 '패키지 딜'이다.


이같은 상황에서 강원에너지가 미국 SMR 프로젝트에 참여한 이력이 긍정적으로 부각됐다. 강원에너지는 올해 북미 지역에서 추진 중인 SMR 프로젝트와 관련해 초기 개발 단계부터 증기보일러 기술 사양 대응 및 시스템 설계 지원을 수행한 것으로 전해졌다.


강원에너지는 에너지 플랜트 전문기업으로 신고리 1·2호기, 신월성 1·2호기, 신울진 1·2호기 등 대형 원자력발전소 프로젝트에서 증기발생기 및 관련 핵심 부품을 한국수력원자력에 납품했다.

[특징주] 강원에너지, 'MANUGA' 협력에 美 SMR프로젝트 참여 부각 강세
AD
원본보기 아이콘



이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'15년 만에 꺼리던 한국 온다' 젠슨 황 '의미심장'…"엔비디아, 삼성·현대차와 GPU 공급 계약" '15년 만에 꺼리던 한국 온다' 젠슨 황 '의미심장'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'

시급 100만원 역대급 '꽃집 알바'…사장님 정체는

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

'일장기 패싱' 트럼프 황당 행동에 당황한 다카이치

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

막오른 APEC 누될라…공무원, 公기관 기강 강화 나서

새로운 이슈 보기