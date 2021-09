아성다이소, 1인 크리에이터 기획전…“마이크부터 조명까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 10일 ‘1인 크리에이터 기획전’을 진행한다고 밝혔다. 이번 기획전에서는 마이크, 거치대 용품, 조명 등 총 20여종의 상품을 선보인다.

마이크는 취향에 맞게 사용할 수 있도록 다양하게 준비했다. 스탠드 마이크는 핸드폰에 착용할 수 있는 C타입 전용 유선 마이크도 출시돼 실내뿐만 아니라 실외에서도 실시간 방송을 준비할 수 있도록 했다. 유선 헤드셋은 80g 가벼운 중량으로 착용감이 우수해 화상수업 등에 알맞은 상품이다.

링라이트 삼각대는 삼각대 위에 동그란 조명이 달려있는 상품이다. 10단계 밝기 조정이 가능하고 조명색을 3가지로 조절할 수 있고, USB연결 타입으로 보조배터리로 작동이 가능해 야외에서도 사용할 수 있다. 핸드폰 셀카조명은 집게로 고정하는 조명으로, 감성있는 사진이나 동영상을 찍고 싶은 사람들에게 적합한 상품이다.

다이소 관계자는 “온택트 생활과 크리에이터에 대한 관심이 높아지면서 관련 용품을 찾는 사람들이 많아지고 있다”며 “다이소 1인 크리에이터 기획전과 함께 즐거운 온택트 생활을 보내시길 바란다”고 말했다.

