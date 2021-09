보성군, 영유아 수막구균성 수막염 무료 예방접종 시행

비용 부담이 큰 선택 예방접종 지원 확대… 어린이 건강 지킨다



[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김철우)은 오는 15일부터 관내 영유아를 대상으로 수막구균성 수막염 예방접종을 무료로 실시한다고 8일 밝혔다.

접종대상은 보성군에 주소를 두고 있는 23개월 이내 영유아로 부모(부 또는 모)가 1년 이상 보성군에 주소를 두고 있어야 한다.

접종은 생후 2개월 이후부터 6개월까지 2개월 간격으로 3회, 만 1세 이후에 1회 접종으로 총 4회 실시되며 보건소와 읍·면 보건지소에서 접종을 받을 수 있다.

수막구균성 수막염은 진단이 어렵고 빠르게 진행되며 치사율이 높고 심각한 후유증이 남을 수 있는 2급 법정 감염병이다.

예방접종으로 예방이 가능하지만 국가예방접종에서 지원하지 않는 선택예방접종으로 비용 부담이 커서 접종을 망설이는 예방접종이다.

군은 영유아 수막구균 수막염 무료 접종을 위해 지난 7월 ‘보성군 선택예방접종 지원에 관한 조례’개정을 마쳤다.

김철우 보성군수는 “코로나19로 인해 군민의 일상이 통제되고 건강과 안전에 대한 불안감이 높아지고 있는 상황에서 감염병으로부터 군민의 생명을 보호하고 안전한 보육환경 조성을 위해 영유아 대상 무료 예방접종을 시행하게 됐다”고 말했다.

한편, 군은 감염병 예방과 군민의 삶의 질 향상을 위하여 어르신 대상포진 예방접종과 영유아 로타바이러스 예방접종 등 비용 부담이 큰 선택예방접종에 대한 지원을 확대해 나가고 있다.

보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자 kun5783@asiae.co.kr

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr