美, 아프간에 개인 송금 허용

[아시아경제 조유진 기자] 미국 재무부가 아프가니스탄에 대한 개인 송금을 허용한다고 금융사들에 통보했다고 2일(현지시간) 주요 외신들이 보도했다.

이번 방침은 송금결제 전문업체뿐만 아니라 은행과 다른 금융기관에도 적용된다. 이번 결정으로 이슬람 무장 조직 탈레반의 장악 이후 해외 지원이 끊기면서 붕괴 직전에 몰린 아프간 경제에 숨통이 트일 것으로 보인다.

아프간 경제는 자국 출신 이주노동자들이 해외에서 번 돈을 본국으로 보내는 송금에 의존해왔다.

세계은행에 따르면 아프간의 송금 규모는 지난해 7억8900만달러(약 9128억7000만원)로, 국내총생산(GDP)의 4%를 웃돌았다.

송금결제 전문업체 웨스턴유니언은 이번 재무부 지침에 따라 송금 서비스를 재개할 것이라고 밝혔다.

다만 금융 전문가들은 재무부 지침에도 탈레반에 대한 제재가 진행되고 있어 금융사들이 개인 송금 처리를 꺼릴 수 있다고 말했다.

