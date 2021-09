경찰, '전자발찌 훼손' 살인범 내일 신상정보 공개 여부 결정

얼굴·이름 등 신상 공개 여부 심의

[아시아경제 이정윤 기자] 경찰이 위치추적 전자장치(전자발찌)를 훼손하고 여성 2명을 살해한 강모씨(56)의 신상정보 공개 여부를 2일 결정한다.

서울경찰청은 2일 오후 신상정보공개심의위원회를 개최하고 강씨의 얼굴·이름 등 신상 공개 여부에 대해 심의한다고 1일 밝혔다.

심의위는 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법(특정강력범죄법)에 따라 신상정보 공개 여부를 결정하게 되며 경찰 내부위원 3명, 외부위원 4명이 참여한다. 심의 결과는 통상 당일에 나온다.

강씨는 지난달 27일 전자발찌를 훼손한 뒤 도주했으나 29일 오전 8시께 피해 여성의 차를 몰고 송파경찰서를 찾아와 자수했고 40대와 50대 여성 2명을 살해했다고 자백했다.

경찰에 따르면 강씨는 첫 살인 범행 당일인 지난달 26일 오후 4시께 송파구 오금동의 철물점에서 절단기를, 오후 5시께 삼전동의 한 마트에서 흉기로 사용될 수 있는 조리도구를 구입했다. 같은 날 강씨는 오후 9시 30분∼10시께 자신의 집에서 첫 피해자인 40대 여성을 살해한 것으로 알려졌다.

다만 경찰 관계자는 "사체에 경미한 상처가 확인되나 부검 결과 등으로 볼 때 사인에 영향을 줄 정도는 아닌 것으로 확인돼 정확한 사용 경위 등을 확인하고 있다"고 했다. 시신을 부검한 결과, 피해자는 목이 졸려 사망한 것으로 추정된다는 소견이 나온 바 있다.

아울러 경찰은 도주 후 자수한 날인 29일 오전 3시께 50대 여성을 살해한 것으로 보고 있다. 피해자들은 강씨와 알고 지내던 사이였으며 시신은 각각 강씨의 집과 피해자의 차량에서 발견됐다.

강씨는 또 첫 살인 범행 다음날인 27일 낮 12시께 숨진 피해자의 휴대전화를 버린 것으로 파악됐다. 폐쇄회로(CC)TV 추적 등을 통해 이 사실을 확인한 경찰은 31일 송파구 방이동의 한 빌라 화단에서 버려진 휴대전화를 확보해 분석하고 있다.

