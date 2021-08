경북 김천시가 미분양관리지역에서 제외됐다.

주택도시보증공사(HUG)는 제60차 미분양관리지역으로 충남 아산, 전남 광양, 경남 양산과 창원, 거제시를 지정했다고 31일 밝혔다.

경북 김천시는 제외돼 미분양관리지역은 총 5곳이 됐다.

7월 말 기준 미분양관리지역의 미분양 주택은 총 3188호로 전국 미분양 주택 총 1만5198호의 약 20.98%를 차지하고 있다.

미분양관리지역에서 주택을 공급할 목적으로 사업부지를 매입하는 경우 분양보증 예비심사를 거쳐야 한다.

이미 토지를 매입한 경우에도 분양보증을 발급 받으려는 사업자는 사전심사를 거쳐야 하므로 유의해야 한다.

