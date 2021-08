[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 보령제약=기존 안재현·이삼수 각자 대표이사 체제에서 장두현 단독 대표이사 체제로 변경

◆ HDC현대산업개발=시티오시엘(용현학익) 3단지 분양계약자에 1053억원 규모 채무보증 결정

◆ HDC현대산업개발=이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합과 5095억원 규모 이문3재정비 촉진구역 주택재개발정비사업 공사 수주 계약 체결

◆ 선진=거래처 중 BNK캐피탈에서 대출받는 거래처에 500억원 규모 채무보증 결정

◆ GS건설=주식회사 일레븐건설에 1500억원 규모 채무보증 결정

◆ DL=플라스틱 필름 제조업체 DL에프엔씨, 지분처분을 사유로 자회사 탈퇴

◆ GS건설=한국토지주택공사와 4003억원 규모 성남 신흥2구역 주택재개발 정비사업 수주 계약 체결

◆ 대우건설=대전 성남동3구역 주택재개발정비사업의 시공사로 선정

◆ 태영건설=서울특별시 도시기반시설본부와 947억원 규모 서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 2공구 건설공사 수주 계약 체결

◆ 키움증권=안정적 운영자금 조달을 위한 차입한도 확보를 목적으로 2000억원 규모 단기차입 결정

◆ KC코트렐=유동성 자금 확보 위해 안성공장 부지 일부 232억원에 처분 결정

◆ 남양유업=한앤코19호 유한회사에서 채무자 홍원식 외 1인에 대해 전자등록주식 처분금지가처분 신청을 제기

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr