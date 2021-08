유승민 "윤석열 '역선택 방지' 조항 요구, 정권교체 포기하자는 것"

[아시아경제 오주연 기자] 국민의힘 대권주자인 유승민 전 의원이 29일 윤석열 전 검찰총장 측이 경선 여론조사에 '역선택 방지 조항'을 넣자고 한 것과 관련해 "무엇이 두려와 시대착오적인 역선택 방지를 주장하냐"며 "어느 수험생이 자기 입맛대로 시험문제 바꾸고 시험감독까지 바꾼다는 말인가"라고 비판했다.

이날 유 전 의원은 페이스북을 통해 "대선 여론조사에 '역선택 방지' 운운하는 것은 정권교체를 포기하는 행위"라며 이 같이 말했다.

유 전 의원은 윤 전 총장이 8월초 정홍원 당 선거관리위원회 위원장을 만났고, 일각에선 정 선관위원장이 대선후보 경선 여론조사에 '역선택 방지 조항'을 넣겠다는 의지가 강하다는 얘기가 나온다면서 "대선후보 경선은 당대표를 뽑는 선거가 아니다"라고 일갈했다. 그는 "민주당 후보가 싫어서 국민의힘 후보를 찍겠다는 무당층, 중도층, 민주당원, 정의당원, 국민의당 당원들이 있는데 왜 그 분들을 여론조사에서 배제하나"라고 반문하며 "역선택 방지라는 이상한 이름으로 우리 지지자가 될 수 있는 유권자들을 배제하고 정권교체를 한다는 게 말이 되냐"고 따졌다.

이어 "역선택 방지가 옳지 않다는 것은 경선준비위원회가 여론조사 전문가의 의견까지 듣고 결정해 최고위가 추인한 사항"이라며 "이걸 뒤집겠다는 윤 전 총장 캠프의 주장은 불공정의 극치"라고 지적했다.

유 전 의원은 정 선관위원장을 향해서도 "이 중요한 때에 선관위가 판단력을 잃고 특정 후보에게 줄 선다면 우리는 또 한번 정권을 내주게 될 것임을 경고한다"며 "의심받고 싶지 않다면 경준위가 결정하고 최고위가 추인한 경선룰에 손대지 마시라"고 비판했다. 그러면서 "이제 와서 윤 후보에게 일방적으로 유리한 불공정한 경선룰을, 정권교체를 포기하는 경선룰을 만든다면 그 책임은 전적으로 선관위에 있음을 분명히 경고한다"고 덧붙였다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr