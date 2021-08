씰리침대, 비스포크의 절정 '씰리바이조희선' 출시

디자이너 조희선과 협업, 프레임 하나로 호텔 같은 침실 인테리어 완성

[아시아경제 김종화 기자] 개인의 취향에 맞게 제작하는 '비스포크(Bespoke, 맞춤형)' 가구의 인기가 뜨거운 가운데 씰리침대가 맞춤 커스텀이 가능한 프레임 신제품을 선보이며 비스포크 가구의 영역을 침실로 확대한다.

글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대는 리빙 크리에이티브 디렉터 조희선과 협업해 맞춤형 침대 프레임 '씰리바이조희선(Sealy X ChoHeeSun)'을 출시했다고 27일 밝혔다.

씰리바이조희선은 사이즈와 컬러 조합을 내 맘대로 할 수 있는 비스포크 침대 프레임이다. 중앙에 위치한 기본 프레임 양 옆으로 20cm 너비의 패널을 추가해 나가는 형태로 공간별 최적의 사이즈로 맞춤 제작할 수 있다. 확장 패널은 기본 프레임 좌우 각 7개씩, 최대 14개까지 배치 가능하다.

패널 색상은 화이트, 오션, 퍼플, 오렌지, 옐로우, 워터그린, 베이지 총 7종으로 최근 인테리어 트렌드에 부합하는 모던하고 세련된 컬러로 구성됐다. 기본 프레임은 단색으로만 설치 가능하며 취향에 따라 패널의 색상을 조화롭게 배치하면 프레임 하나만으로 트렌디하고 감각적인 침실 인테리어를 완성할 수 있다.

여기에 고급 이태리 원단을 사용해 생활 방수 및 방오 기능을 더했다. USB 충전 단자가 포함된 조명 옵션을 추가하면 보다 아늑한 분위기의 호텔 같은 침실 연출도 가능하다.

조희선 디자이너는 인테리어 디자인 업체 'by조희선'의 대표로서 유명 스타들이 사랑하는 공간 스타일링 전문가로 유명하다. 그간 국내 대표 리빙 크리에이터로서 각종 방송에 출연해 인테리어 팁을 조언하고 소파 등의 리빙 카테고리에서 자신의 이름을 건 제품을 선보이는 등 사용자 니즈에 맞는 공간을 디자인하는 탁월한 역량을 발휘해 왔다.

조희선 디자이너는 "소비자가 직접 디자이너가 돼 취향에 맞는 침실 인테리어를 연출하고 더 나은 홈 라이프 스타일을 향유할 수 있도록 도와주자는 취지로 씰리침대와 콜라보레이션을 진행하게 됐다"면서 "베딩 제품의 컬러를 고려한 포인트 색상을 정해 연출하는 것도 좋을 것 같다"고 프레임 컬러 조합 팁을 설명했다. 조희선 디자이너의 자세한 인터뷰 영상은 씰리침대 공식 유튜브 채널에서 시청할 수 있다.

씰리침대는 제품 출시를 기념해 27일부터 다음달 22일까지 취향에 맞게 커스텀한 프레임을 증정하는 #씰리로채우다 이벤트를 실시한다. 씰리침대 이벤트 페이지에서 기본 프레임과 패널의 색상을 원하는 조합으로 배치해 보고 개인 SNS에 업로드 한 뒤 게시물의 URL을 댓글로 남기면 참여가 완료된다. 추첨을 통해 선정된 당첨자에게는 본인이 직접 커스텀한 프레임과 씰리침대의 140주년 기획 매트리스 'Sealy No.140' 풀 세트를 비롯한 풍성한 경품이 제공된다.

씰리침대 관계자는 "침실을 특별한 공간으로 연출하고 싶어하는 소비자들이 많아지는 점에 주목하고 국내 인테리어 분야를 대표하는 조희선 디자이너와 협업해 이번 프레임을 출시했다"면서 "앞으로도 '맞닿는 모든 순간 씰리는 당신을 지지한다'는 비전과 프리미엄 매트리스 제조 노하우를 바탕으로 고객들이 필요로 하는 제품을 고민하고 선보여 나갈 계획"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr