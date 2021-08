돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복

[아시아경제 박지환 기자] 24일 코스피가 외국인과 기관 투자자들의 매수세에 3100선을 회복했다. 코스닥도 1000선에 재안착했다.

이날 코스피는 전날보다 48.09포인트(1.56%) 오른 3138.30에 장을 마쳤다. 4거래일만에 3100선을 회복했다. 지수는 29.49포인트(0.95%) 상승한 3119.70에 출발한 이후 장중 한때 3140대까지 회복하며 강세를 이어갔다.

투자자별로 살펴보면 개인은 3585억원 순매도했다. 외국인과 기관은 각각 1568억원, 2318억원 순매수했다. 외국인의 순매수 전환은 11거래일 만이다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,600 전일대비 2,300 등락률 +3.14% 거래량 20,722,056 전일가 73,300 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 [다시 뛰는 삼성] "투자·고용·상생"…이재용, '국익 위한 가석방'에 화답[다시 뛰는 삼성] '포스트 코로나' 대비 240조 투자…4만명 직고용[다시 뛰는 삼성]JY 복귀한 삼성전자, 반도체 공격투자 나선다 close 는 전거래일 대비 3.14% 오른 7만5600원, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 2,000 등락률 +1.94% 거래량 4,395,558 전일가 103,000 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 청년고용 응원네트워크 출범…"하반기 1700명 삼성·포스코·SK서 일경험"코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 close 는 1.94% 오른 10만5000원에 거래를 마쳤다. 전날 미국 증시에서 반도체 주요 종목별 호재로 필라델피아 반도체 지수가 상승한 것이 국내 전기전자 업종에 대한 외국인 투자 심리 회복을 견인했다는 분석이다. 이밖에 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 437,500 전일대비 8,000 등락률 +1.86% 거래량 545,613 전일가 429,500 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복 close (1.86%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 2,018,933 전일가 148,500 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복 close (0.34%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 5,500 등락률 +2.70% 거래량 740,668 전일가 204,000 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언! close (2.70%) 등이 상승했다.

반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 956,000 전일대비 53,000 등락률 -5.25% 거래량 316,096 전일가 1,009,000 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 [다시 뛰는 삼성]"바이오로 '제2의 반도체 신화' 만든다"…바이오시밀러·CDMO 투자 강화코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복 close (-5.25%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 787,000 전일대비 11,000 등락률 -1.38% 거래량 882,055 전일가 798,000 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접'GM 볼트 리콜' LG화학, 2차전지 대장주 내주나 코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 close (-1.38%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 770,000 전일대비 28,000 등락률 -3.51% 거래량 515,344 전일가 798,000 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접'GM 볼트 리콜' LG화학, 2차전지 대장주 내주나 외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도 close (-3.51%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 85,400 전일대비 4,400 등락률 -4.90% 거래량 6,442,888 전일가 89,800 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접카뱅·크래프톤 '코스피 200' 편입될까급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다 close (-4.90%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 282,500 전일대비 1,500 등락률 -0.53% 거래량 696,151 전일가 284,000 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 셀트리온-아이큐어, 알츠하이머 치매 치료용 도네페질 패치제 국내 독점 판매셀코리아 외인, 2차전지는 담았다약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로 close (-0.53%) 등이 하락했다. 전날 GM 리콜 쇼크로 11%대 급락세를 보였던 LG화학은 이날 오전 상승 전환에 성공했지만 결국 하락 마감했다.

코스닥는 전날보다 20.00포인트(2.01%) 오른 1013.18로 마감했다. 투자자 수급별로는 외국인 나홀로 874억원 순매수했고, 개인과 기관은 각각 406억원, 290억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목에서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 317,000 전일대비 13,000 등락률 -3.94% 거래량 556,193 전일가 330,000 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도 close (-3.94%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 172,300 전일대비 3,000 등락률 -1.71% 거래량 907,216 전일가 175,300 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복 close (-1.71%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 409,800 전일대비 15,200 등락률 -3.58% 거래량 133,814 전일가 425,000 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 SK㈜-SK머티리얼즈 합병 배경…"첨단소재, 뭉쳐야 큰다"(종합) close (-3.58%) 등이 하락세다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 120,200 전일대비 600 등락률 +0.50% 거래량 853,879 전일가 119,600 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도 close (0.50%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 75,900 전일대비 600 등락률 +0.80% 거래량 1,078,312 전일가 75,300 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접“티비씨” 놓치신 분, 또 한 번의 기회! 역대급 종목 나갑니다!치료제 나왔다! “역대급” 바이오株 바로 터집니다! close (0.80%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 48,300 전일대비 6,700 등락률 +16.11% 거래량 15,137,381 전일가 41,600 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비 "자회사 주사기 ’소프젝’, 美 FDA 승인…미국 전역에서 백신 접종에 쓰인다"코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 close (16.11%) 등은 올랐다.

박광남 미래에셋증권 연구원은 "원달러 환율이 하락하고 달러 인덱스 조정과 위험자산 선호심리 회복이 반영되며 기관과 외국인들이 재차 순매수로 전환하며 지수 상승을 견인했다"고 분석했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr