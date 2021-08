[속보]권익위 "국민의힘 12명·열린민주 1명 부동산의혹 발견"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 국민권익위원회가 국민의힘 및 비교섭단체 5개 정당의 국회의원과 직계가족 등 총 507명의 지난 7년간의 부동산 거래내역 조사 결과 법령 위반 의혹 소지가 있는 국회의원은 국민의힘이 총 12명(13건), 열린민주당이 총 1명(1건)인 것으로 확인됐다고 23일 밝혔다. 이날 특별조사단은 해당 의혹을 모두 특수본에 송부했다.

권익위는 이날 국민의힘 관련 송부 내용이 ▲부동산 명의신탁 의혹(1건) ▲편법증여 등 세금탈루 의혹(2건) ▲토지보상법, 건축법, 공공주택특별법 등 위반 의혹 (4건) ▲농지법 위반 의혹(6건)이라고 밝혔다.

열린민주당 관련 송부 내용은 업무상 비밀이용 의혹(1건)이다.

정의당, 국민의당, 기본소득당, 시대전환 소속 국회의원 등의 법령위반 의혹 사항은 없다.

한편 더불어민주당 국회의원 가족 중 추가로 동의서를 제출한 가족 4명에 대해서도 추가로 조사한 결과 법령위반 의혹 사항이 없는 것으로 확인됐다.

김태응 권익위 조사단장은 "지난 4월부터 진행해 온 일련의 조사가 부동산 투기 행태를 획기적으로 근절하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

