[특징주]LG화학, GM 볼트 리콜에 10% 급락

[아시아경제 송화정 기자] LG화학이 10%대 급락세를 보이고 있다.

23일 오후 2시27분 기준 LG화학은 전일 대비 9만1000원(10.13%) 하락한 80만7000원에 거래됐다.

이같은 급락세는 GM 볼트의 리콜 여파 때문인 것으로 풀이된다. GM은 7월 2017~2019년형 볼트 6만8000대를 리콜하기로 한 데 이어 2019년형과 2020~2022년형 볼트 7만2000대도 추가로 리콜하기로 결정했다. GM은 리콜 배경에 대해 "드문 경우지만 같은 배터리 셀에 음극 탭이 찢어지고 분리막이 접혀 있는 제조 결함이 나타날 수 있어 화재 위험이 증가한다"고 밝혔다. 박연주 미래에셋증권 연구원은 "해당 배터리 모듈의 경우 셀은 LG화학이, 모듈은 LG전자가 납품했으며 7월 리콜 당시에는 LG전자가 2346억원, LG화학이 910억원의 충당금을 설정했다"면서 "향후 조사 결과에 따라 추가적인 충당금 설정 가능성이 높아졌다"고 설명했다. 박 연구원은 "GM리콜 이슈로 LG화학 주가가 크게 하락했으나 현대차 사례와 유사한 충당비율을 감안하더라도 당일 주가 하락은 과도하다"면서 "단기 변동성 예상되나 중장기 관점에서는 성장을 위한 과정으로 판단된다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr