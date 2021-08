광주창조경제혁신센터, 호남권역 연합교육 성료

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주창조경제혁신센터는 최근 광주유탑호텔에서 '2021년 예비창업패키지 일반분야' 교육을 실시했다고 23일 밝혔다.

이번 교육은 광주센터 창업자 25개사 외 호남권역 예비창업자를 대상으로 지난 19일부터 이틀간 진행됐다.

교육은 ▲스타트업 투자유치전략 ▲투자사례 CASE STUDY ▲투자유치(IR) 사업계획서 작성 방법 ▲투자 계약 가이드 ▲온라인 멘토링 등 스타트업 맞춤형 투자 교육프로그램으로 구성됐다.

특히 호남권역(GIST?전남?빛가람?제주)센터와의 협업을 통해 비대면 온라인 교육으로 진행됐으며, 투자 관련 실무적인 정보나 경험, 궁금증을 공유하며 대면 교육 못지않은 열의를 보였다는 전언이다.

장대교 광주·전남중소벤처기업청장은 "광주AI스타트업캠프 개소와 AI·스타트업 기업들을 대상으로 한 폭넓은 지원으로 광주전남 지역의 실질적인 기업 성장이 가능한 창업하기 좋은 도시 광주를 만드는데 만전을 기하겠다"고 전했다.

