머릿결 상해 잘랐는데 '페미' 비난…"탈레반과 뭐가 다르냐" 역풍

치어리더 하지원, 최근 '숏컷' 선보여

"한남 앞에서 춤추느라 힘들겠네" 일각서 비난

이한상 교수 "적당히들 하라…극렬 무슬림 같아"

[아시아경제 임주형 기자] 온라인 공간을 중심으로 불거진 이른바 '숏컷 페미' 논란이 끊이지 않고 있다. 이번에는 프로야구 LG트윈스 치어리더 하지원이 머리를 짧게 잘랐다는 이유로 비난에 휩싸였다.

하지원은 최근 숏컷 헤어스타일을 했다는 이유로 일부 누리꾼들로부터 비난을 받은 것으로 알려졌다. 하지원이 공개한 댓글을 보면, 누리꾼들은 "응원합니다. 페미 화이팅", "페미시던데 한남(한국 남자) 앞에서 춤추시느라 힘드시겠어요" 등 비꼬는 반응을 보였다.

논란에 대해 하지원은 "저는 페미와 무관하다. 잦은 염색으로 머릿결이 손상됐고, 젠더 갈등이 심화되기 전부터 해보고 싶었던 숏컷을 스포츠 경기 공백기 때 시도한 것"이라고 해명했다.

'숏컷 페미' 논란은 지난 2020 도쿄 올림픽에 출전한 양궁 국가대표 안산(20·광주여대) 선수를 두고 불거진 바 있다. 당시 한 온라인 커뮤니티에서 안 선수의 짧은 헤어스타일을 두고 "페미니스트 아니냐"는 의혹이 제기됐다. 숏컷이 페미니즘 운동 중 하나인 '탈코르셋'(여성을 성적 대상화하는 꾸밈을 거부하는 운동)을 연상케 한다는 지적도 나왔다.

급기야 일부 누리꾼들은 안 선수의 개인 인스타그램 계정에 "금메갈리스트", "꼴페미", "남혐 의혹 해명하라" 등 악성 댓글을 게재하기도 했다.

상황이 이런 가운데, 정치권에서는 '이제 그만하라'며 자성을 촉구하는 목소리가 나오고 있다.

앞서 류호정 정의당 의원은 논란이 불거진 당시 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "여성 정치인의 복장, 스포츠 선수의 헤어스타일이 논쟁거리가 될 때마다 당사자는 물론 지켜보는 여성들도 참 피곤할 것"이라며 "저도 몇년 동안 숏컷이었는데, 요즘에는 기르고 있다. 그냥 그러고 싶어서요"라고 말했다.

또 류 의원은 "'페미 같은' 모습이라는 건 없다"라며 "긴 머리, 짧은 머리, 염색한 머리, 안 한 머리, 각자가 원하는 대로 선택하는 여성이 페미니스트"라고 강조하기도 했다.

국민의힘 대선주자인 원희룡 전 제주지사를 돕고 있는 이한상 고려대 교수 또한 21일 페이스북에 쓴 글에서 "남이야 머리를 밀든, 금발 염색을 하든 왜 참견인지 모르겠다. 좀 적당히들 하라"며 "이게 여자들 히잡, 차도르, 부르카, 니캅 등을 안 쓰면 총으로 쏴버리자는 극렬 무슬림들과 뭐가 다르냐. 서울에서 까불지 말고 아프가니스탄으로 가 탈레반이나 되든지"라고 강하게 비판했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr