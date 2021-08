[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)과 동구청은 저신용 소상공인 및 서민을 위해 포용금융 이자 지원 협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약에 따라 동구에 거주 중인 저소득 서민금융 대상자 또는 사업장을 둔 소상공인은 서민금융 대출 이자에서 4%를 올해 말까지 한시적으로 지원받는다.

광주시 동구청은 행정안전부 주관 '2021년 주민생활 혁신사례확산 지원사업' 중에서 지역 소상공인 희망대출 공모사업에 선정돼 국비 및 자체 예산 등 총 6000만원 사업비를 확보해, 서민을 대상으로 이자 지원에 나서기로 했다.

광주은행 이우경 부행장은 "이번 협약을 통해 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 지역민들의 대출금 이자 부담 완화에 조금이나마 보탬이 될 수 있기를 바란다"고 했다.

