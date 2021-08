박기영 산업부 차관 "수소경제 이행 기본계획 연내 발표"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 박기영 산업통상자원부 2차관이 국내 수소 산업 전반의 경쟁력 제고 방안이 포함된 '수소경제 이행 기본계획'을 연내 발표한다고 18일 밝혔다.

박 차관은 18일 오후 대전 소재 한국에너지기술연구원에서 수소업계 기업인들과 간담회를 개최하고 이 같이 밝혔다.

이번 방문은 수전해, 그린암모니아 등 청정수소 기술 동향을 직접 확인하고, 청정수소를 통한 2050년 탄소중립 실현 방안과 청정 수소산업 생태계 조성을 통한 일자리 창출 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 업계에서는 두산중공업, 삼성엔지니어링, SK E&S, 한화솔루션 등이 참석했다.

기업들은 이날 간담회에서 수전해, 탄소포집·활용기술(CCUS) 등을 통한 청정수소 국내 생산, 수소터빈 및 그린암모니아 등 무탄소 전원 상용화, 해외 수소 개발 및 운송 기술 분야에 대한 투자 계획과 함께 정부 지원 필요성을 제기했다. 산업부는 이 자리에서 청정수소 기반의 수소경제 전환을 위해 수소법 개정을 통해 청정수소 인증제도와 청정수소 발전의무화제도 및 판매·사용제도 도입을 추진 중이라고 설명했다.

다양한 규모와 방식의 수전해 기반 그린수소 생산 실증사업 지원을 통해 ㎏당 가격을 현재 1만원에서 오는 2030년 3500원 수준으로 낮추겠다는 계획도 밝혔다.

박 차관은 "우리 기업들이 미래 글로벌 수소 경제를 선도할 수 있도록 선제적이고 적극적으로 투자해달라"고 당부했다.

