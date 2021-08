中 "美 아프간 실패 교훈 삼아 군사개입 정책 반성해야"

[아시아경제 권재희 기자] 중국은 미군 철수 후 이슬람 무장조직 탈레반이 아프가니스탄을 장악한 것과 관련해 '미국의 실패'로 규정하며 "호전적인 군사정책을 반성하라"고 주장했다.

화춘잉 중국 외교부 대변인은 17일 정례 브리핑에서 이슬람 무장조직 탈레반의 아프간 장악에 대한 입장을 묻는 말에 "미국은 걸핏하면 군사 개입으로 전쟁을 일으키는 정책을 펼쳤다"고 밝혔다.

이어 "미국이 민주와 인권이라는 명목으로 다른 나라의 내정에 간섭하고 평화와 안정을 파괴하는 행위를 멈추기를 바란다"고 덧붙였다.

화 대변인은 "미국은 대테러라는 이름으로 아프간에서 전쟁을 일으켰지만, 전쟁에서 이겼느냐"고 반문하며 "지난 20년 동안 미군의 총에 맞아 10만 명 이상이 숨졌고, 1000만 명 이상이 의지할 곳을 잃었다"고 비난했다.

그는 '아프간에서 미국의 임무는 국가 재건이 아닌 테러 대응'이라고 강조한 조 바이든 미국 대통령의 발언을 언급한 뒤 "미국의 목표가 재건이 아니라는 것은 사실"이라며 "이라크, 시리아, 아프간 등 미군이 가는 곳마다 파괴된 것을 볼 때 미국의 힘과 역할은 건설이 아니라 파괴하는 것"이라고 비난했다.

그러면서 탈레반을 향해 '아프간의 새 정권'이라고 칭하거나 아프간의 안정과 평화를 위해 힘을 보태겠다며 사실상 탈레반 정부를 승인한다는 입장을 밝혔다.

화 대변인은 "아프간의 새 정권은 각종 테러 집단과 경계를 분명히 하고 동투르키스탄 이슬람 운동 등 테러 집단을 타격해 아프간이 테러 집단의 집적지가 되는 것을 방지해야 한다"며 "중국은 아프간이 가능한 한 빨리 지속적인 평화를 실현하도록 돕겠다"고 강조했다.

아울러 "중국은 아프간의 최대 이웃으로 주권 독립을 존중하며 내정에 간섭하지 않을 것"이라며 "아프간 탈레반이 온건한 종교정책, 개방적이고 포용적인 정치구조, 평화적인 대외정책을 실시하기 바란다"고 말했다.

