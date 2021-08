도쿄 패럴림픽 개막 D-7…성화봉송 시작

[아시아경제 권재희 기자] 오는 24일부터 다음달 5일까지 열리는 도쿄 패럴림픽에 앞서 성화 봉송이 17일 일본 시즈오카현에서 시작됐다.

교도통신에 따르면 패럴림픽 성화 봉송은 이날부터 개회식이 열리는 24일까지 일주일 동안 경기장이 있는 시즈오카현, 지바현, 사이타마현, 도쿄도를 차례로 돌면서 실시된다.

일본 내 코로나19 확산 영향으로 성화 봉송 주자가 도로를 달리는 방식의 행사는 시즈오카현의 일부 구간에서만 이뤄진다.

대신 각 지역의 행사장 혹은 경기장 내에서 성화를 주고받는 방식으로 봉송 행사가 열린다.

패럴림픽 성화 봉송 첫 행사로 이날 오전 시즈오카현 내 35개 기초자치단체에서 채화된 불을 모으는 '집화식'이 시즈오카시에 있는 '니혼다이라유메테라스'라는 전망 시설에서 무관객으로 개최됐다.

이날 패럴림픽에 참가하는 선수들이 숙박하는 도쿄 하루미 선수촌도 문을 열었다.

패럴림픽 선수 및 관계자들에게는 도쿄 올림픽(7.23~8.8) 때와 마찬가지로 외부와의 접촉을 끊는 '버블(거품) 방식' 방역 대책이 적용된다.

다음 달 5일까지 열리는 모든 패럴림픽 경기는 일반 관중을 받지 않고 학생들만 제한적으로 입장을 허용하는 방식으로 치러진다.

패럴림픽 경기가 열리는 지역에는 대회 기간 내내 일본 정부가 발령한 코로나19 긴급사태가 적용될 예정이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr