총상금 2억…한화證, 국내주식 실전투자대회 개최

참가자 1만명에게 주식 1주 추첨 지급

[아시아경제 이민우 기자] 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 4,375 전일대비 95 등락률 -2.13% 거래량 428,330 전일가 4,470 2021.08.17 10:12 장중(20분지연) 관련기사 주식 계좌 옮기면 최대 500만원 지급…한화證 각종 이벤트 실시매월 주식 약정하면 연 5% 페이백…한화證 스마트 CMA RP 행사한화투자증권, ESG위원회 신설 close 이 총 상금 2억원 규모의 국내 주식 투자대회를 개최한다.

한화투자증권은 다음달 17일까지 '원조의 귀환! 2021년 국내주식 실전투자대회'를 실시한다고 17일 밝혔다.

1999년 국내 최초로 실전전투자대회를 개최한 한화투자증권은 이번 대회에 상금 총 2억1854억원을 내걸었다. 한화투자증권에 종합 및 위탁계좌를 보유한 고객(1인당 1계좌 참여 가능)이라면 누구나 다음달 17일까지 실전투자대회에 참가신청이 가능하다. 또한 참가 신청을 완료한 고객 선착순 1만명에게는 업종 대표 주식 1주를 무작위로 지급한다.

이번 대회는 다음달 1일부터 오는 10월 29일까지 개인전과 단체전을 구분해 진행한다. 개인전은 총 3개 리그(1억 리그, 3000 리그, 100 리그)로 운영하며 총 상금은 1억 7190만원이다.

1억 리그 우승자는 7000만원, 3000 리그 우승자는 3000만원, 1백 리그 우승자는 100만원과 상장을 받는다. 각 리그 2등과 3등도 상금을 받을 수 있다.

단체전은 7개 지역연합(서울, 경기, 강원, 충청, 전라, 경상, 제주 연합)으로 운영하며 총 상금은 1800만원이다. 본인의 연고와 관계없이 지역 연합 1개 이상 의무 참가는 필수다.

단체전 1위는 1000만원, 2위 500만원, 3위 300만원의 상금이 수여된다. 한화투자증권은 1~3위 상금과 동일한 금액을 해당 지역 사회단체에 기부할 예정이다

한화투자증권은 수익률 상위 참가자들의 매매 내역을 10분 간격으로 제공하는 등 주린이부터 일반 투자자까지 참고 가능한 콘텐츠를 신속하게 공급할 계획이다. 또한 각 리그별 주간 거래금액 상위 참가자와 주간 수익률 상위 참가자에게 매주 백화점 상품권 10만원을 지급한다. 이밖에도 지역 연합 게시판 활동이 적극적인 고객을 주간 단위로 선정해 백화점 상품권 3만원을 지급한다.

실전투자대회 참가 신청은 한화투자증권 홈페이지, 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일애플리케이션(앱) '스마트M'에서 할 수 있다. 자세한 내용은 한화투자증권 홈페이지와 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

신충섭 한화투자증권 채널전략실 신충섭 상무는 "원조 실전투자대회의 귀환인 만큼 MZ세대(밀레니얼+Z세대)부터 주식 투자 고수까지 모두 참여하는 열린 실전투자대회를 준비했다"며 "단순한 수익률 경쟁을 넘어 사회적 책임을 다하는 건강한 투자 문화가 정착되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr