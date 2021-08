靑 "이재용 가석방, 국익 위한 선택 국민들도 이해해주길" (상보)

이재용 부회장 가석방 관련 입장 전해…"반도체, 백신분야 역할 기대하는 국민도 많아"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 13일 이재용 삼성전자 부회장의 가석방과 관련해 국익을 위한 선택이라며 국민들에게 이해를 당부했다.

박수현 청와대 국민소통수석은 이날 춘추관 브리핑을 통해 "엄중한 위기 상황 속에서, 특히 반도체와 백신 분야에서 역할을 기대하며 가석방을 요구하는 국민들도 많다. 국익을 위한 선택으로 받아들이며, 국민들께서도 이해해 주시기를 바란다"고 말했다.

박 수석은 "이재용 삼성전자 부회장의 가석방에 관한 입장을 말씀드리겠다. 이재용 부회장의 가석방을 통해 찬성과 반대 의견이 있다는 것을 잘 알고 있다. 반대하는 국민의 의견도 옳은 말씀"이라며 이렇게 전했다.

한편 박 수석은 이재용 부회장 가석방에 대한 청와대 입장을 전하는 형식을 취했지만 문재인 대통령 뜻이 반영된 내용으로 알려졌다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr