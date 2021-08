조선대, 2학기 수업방식 비대면으로 결정

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교가 2021학년도 2학기 수업 방식을 비대면(온라인) 수업으로 결정했다.

11일 조선대에 따르면 비대면 수업 운영방식은 오는 9월1일부터 중간고사 이전인 10월 26일까지다. 10월 27일 이후에는 코로나19 상황에 맞는 수업 방식을 재안내할 예정이다.

조선대는 비대면 수업의 효율성 강화를 위해 강의유형에 따라 실시간 화상수업과 온라인콘텐츠 자체 제작으로 수업방식을 분류해 운영한다.

실시간 화상수업은 줌(ZOOM)이나 스트림야드·유튜브 등 실시간 방송을 통해 진행하는 수업으로 실시간 소통이 가능하다.

온라인 콘텐츠 자체 제작의 경우 교수가 직접 강의한 장면을 영상으로 촬영, 교내 사이버캠퍼스에 올려 학생들이 수업을 들을 수 있는 방식이다.

특히 교내 수업 수강 사이트인 사이버캠퍼스 내 화상회의 플랫폼인 줌이 도입돼 비대면 수업을 더욱 편리하게 이용할 수 있게 됐다고 조선대는 설명했다.

부득이하게 대면수업이 필요한 과목의 경우 코로나19 예방 수칙과 단과대학장 승인과 책임 아래 진행한다.

대면수업 허용 절차는 교과목 담당 교원이 신청서를 작성하면 학부(과)장·학장이 이를 검토해 승인 여부를 결정하며 수업방식은 코로나19 사회적 거리두기 단계 조정에 따라 변경될 수 있다.

민영돈 총장은 “코로나19 확산을 최소화하기 위해 2학기 수업 운영을 비대면 수업으로 결정하게 됐다”며 “학생들에게 효율적이고 높은 완성도의 수업을 제공하기 위해 꾸준히 노력해나가겠다”고 말했다.

