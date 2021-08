[아시아경제 강나훔 기자] 권영식 넷마블 대표는 11일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "제2의나라 출시 이후 매출이 안정화에 접어들었다"고 말했다.

그는 "매출 비중은 한국 50%, 대만과 일본이 각각 25% 차지하고 있다"라며 "중국을 제외한 글로벌 출시는 내년 1분기에 할 예정"이라고 말했다.

