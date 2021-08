[아시아경제 박지환 기자] 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 41,050 전일대비 450 등락률 -1.08% 거래량 109,776 전일가 41,500 2021.08.11 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"한전KPS, 원자력·수력 매출 증가 전망…목표가 18%↑"한전KPS, 김홍연 대표이사 신규선임한전KPS, 22일 대표 선임 임시주총 개최 close 는 광양그린에너지와 1182억원 규모의 광양바이오매스 발전사업 경상정비공사 및 운전용역 공사 수주 계약을 체결했다고 11일 공시했다.

