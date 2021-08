[아시아경제 이지은 기자] 정부는 분쟁, 기후변화 및 코로나19 영향 등으로 식량위기를 겪는 아프리카에 120만달러 규모의 인도적 지원을 제공키로 했다고 6일 밝혔다.

정부는 "코로나19의 세계적 유행이 지속되는 상황에서 인도적 위기 극복을 위한 기여를 계속해나갈 예정"이라며 "식량위기로 어려움을 겪고 있는 해당 지역 주민들에게 우리의 지원이 도움이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

