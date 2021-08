할리스, 여름철 천도복숭아 음료·케이크 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 할리스는 폭염에 지친 소비자들을 위해 활력충전에 도움이 되는 천도복숭아 음료와 케이크를 출시했다고 6일 밝혔다.

할리스는 ‘한 잔의 과일’을 콘셉트로 제철과일을 활용한 음료를 매년 선보이고 있다. 올해 새롭게 선보이는 메뉴는 천도복숭아를 활용한 음료 2종이다.

천도복숭아에는 비타민과 아미노산이 풍부해 여름철 더위에 지친 소비자들의 활력충전을 돕는 메뉴로 안성맞춤이다.

‘천도북숭아 스무디’는 천도복숭아의 향긋하면서도 제철과일의 신선한 맛을 극대화한 음료다. 천도복숭아를 그대로 갈아넣은 스무디에 과육을 토핑으로 얹어내 아삭한 식감을 더했다.

‘천도복숭아 요거트라떼’는 부드럽고 진한 요거트에 천도복숭아를 듬뿍 넣은 과일라떼다. 요거트의 풍부한 맛과 천도복숭아의 상큼달콤한 맛이 조화롭다.

할리스는 여름철 아이스커피와 잘 어울리는 케이크 2종도 새롭게 출시했다. ‘트리플 초콜릿 라운드’는 3색 초콜릿이 층층이 쌓여있는 라운드케이크다. 다크, 밀크, 화이트 세 가지 초콜릿의 맛을 한 입에 느낄 수 있다. 상단에는 초콜릿 모양 장식으로 포인트를 더했다. ‘부드러운 쿠키 앤 크림’은 진한 치즈 무스크림 사이로 바삭하고 촉촉한 초코쿠키가 토핑됐다. 전용 용기에 담긴 떠먹는 케이크로 포장이나 배달하기 좋다.

할리스 멤버십 회원의 경우 이달에 발행된 쿠폰팩을 통해 천도복숭아 음료와 케이크를 구매하면 아메리카노 한 잔을 무료로 받을 수 있다.

