김근식, 安에 "합당 싫으면 싫다고 해라…국민들도 크게 안 놀랄 듯"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘과 국민의당 간 합당 문제를 둘러싼 신경전이 이어지는 가운데 김근식 전 국민의힘 비전전략실장은 안철수 국민의당 대표를 향해 3일 "합당이 싫으시면 그냥 싫다고 하시면 된다"고 지적했다.

김 전 실장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "그냥 합당 안 하겠다고 솔직히 선언하시라. 이미 그러시리라 예상했었다. 국민들이 크게 놀라지도 않을 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "합당은 그 자체로 '플러스'다. 합당은 본질적으로 야권통합이고 그래서 본질상 플러스 통합인 것"이라며 "합당이 어떻게 마이너스 통합이 되는가. 안 대표께서 합당 거부하시는 게 바로 마이너스 통합인 것"이라고 비판했다.

이어 "안 대표께서 '중도정당 하나가 사라지는 마이너스 통합'이라고 하셨다. 두 당의 합당이 어떻게 중도정당이 사라지는 거냐"라며 "중도 보수 야권의 통합을 중도 정당이 사라지는 마이너스 통합이라고 인식하는 한, 안 대표의 합당 의지는 믿을 수 없고 합당 약속은 거짓말"이라고 꼬집었다.

또 김 전 실장은 이준석 국민의힘 대표가 국민의당과의 합당 논의 시한을 8월 2~8일까지로 명시한 것에 대해 "이 대표의 고압적 시한 설정에 마음이 불편할 수 있다고 생각한다. 그래도 실무단 협상이 결렬되었으면 당 대표 회담으로 돌파구를 마련하는 건 기본상식"이라며 "이 대표가 제안한 양당 대표회담에 묵묵부답이신 이유는 무엇인가"라고 되물었다.

이어 "이 대표의 시한 설정이 무례일 수는 있지만, 이 대표가 만나자는데 묵언수행이시니 합당 의사를 의심할 수밖에 없고 그러다 보니 시한 설정이라는 과도한 카드를 꺼낸 것"이라며 "지금이라도 둘이 만나면 된다"고 강조했다.

그러면서 그는 "지금 국민의당의 발끈한 태도는 이 대표의 말꼬투리를 잡아서 합당 논의 자체를 무력화하려는 트집 잡기에 불과하다. 꼬리가 몸통을 흔드는 속이 뻔한 짓"이라며 "당명이 문제라면 이미 조수진 국민의힘 의원이 제안했듯이 국민의힘과 국민의당을 합친 '국민의힘당'이면 충분하다"고 했다.

아울러 김 전 실장은 "최재형 전 감사원장과 윤석열 전 검찰총장이 입당한 마당에 안 대표께서 합당 약속만 지키면 단일 야당에서 야권의 모든 주자가 공정하게 경선할 수 있는데, 당밖에 뭐하러 오픈 플랫폼이 필요하냐"라며 "자꾸 그 주장하면 합당 안 하겠다는 의도로 의심할 수밖에 없다"고 했다.

끝으로 그는 "애초 불가능한 요구로 협상을 깨려는 계획이었다면, 그 모습 그대로 국민들이 지켜볼 것"이라며 "적어도 안 대표를 약속은 꼭 지키시는 분으로 기억하고 싶지만, 정치적 계산 때문에 약속을 어기실 거라면 솔직함이라도 지켜주시길 바란다"고 재차 강조했다.

