[아시아경제 김수환 기자] 더불어민주당 유력 대권주자인 이재명 경기지사 측이 이른바 '백제 발언'을 두고 '이 지사가 지역감정을 꺼내 들었다'고 보도한 시사주간지 A언론사를 검찰에 고발한 것으로 전해졌다.

31일 이재명 캠프 관계자가 "해당 기사는 이 지사의 발언을 왜곡 편집해 허위사실을 유포했다"며 "어제 검찰에 고발장을 제출했다"라고 밝혔다고 연합뉴스가 전했다.

보도에 따르면 이 관계자는 "지역주의 발언이라고 주장한 이낙연 캠프 논평도 이 기사가 나온 이후 작성됐다"며 "이 언론사의 보도를 보면 줄곧 이 지사를 비방하고 이낙연 후보를 옹호하는 정황도 발견됐다"고 주장했다.

앞서 A언론사는 지난 24일 '백제 발언' 관련 기사에서 "지지율 하락으로 곤경에 빠진 이재명 경기지사가 네거티브 전면에 나서며 급기야 지역감정까지 꺼내 들었다"고 보도했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr