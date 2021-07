[아시아경제 박병희 기자] 미국 생활용품 제조업체 프록터앤드갬블(P&G)이 신임 최고경영자(CEO)에 존 몰러(57) 최고운영책임자(COO)를 내정했다고 CNBC가 29일(현지시간) 보도했다.

P&G는 이날 데이비드 테일러 현 CEO가 이사회 의장으로 자리를 옮기며 몰러 COO가 오는 11월 새 CEO로 취임한다고 밝혔다.

몰러 신임 CEO는 코넬대학 출신으로 1988년 식품부문 원가 기획 업무를 시작으로 33년간 P&G에서 근무했다.

이사회 의장으로 자리를 옮기는 테일러 CEO는 2015년 11월부터 6년간 회사를 이끌었다.

몰러의 후임 COO에는 사일레시 제주리카 섬유ㆍ주택관리용품 부문 CEO가 임명됐다.

