신라CC "이웃돕기 성금 1000만원 기탁"

여주 신라CC가 이웃돕기에 나섰다.

28일 여주시청을 방문해 성금 1000만원을 기탁했다. "코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 이웃들을 돕기 위해 참여했다"는 설명이다. 경기 사회복지공동모금회로 전달돼 관내 소외계층 및 복지 대상자를 위해 사용된다. 박형식 대표는 "사회적 거리두기가 오랫동안 지속되면서 취약계층에는 더욱 힘든 시기"라며 "큰 금액이 아니지만 방역 및 피해 회복에 조금이나마 보탬이 되기를 바란다"고 했다.

이항진 여주시장은 "사회적 거리두기가 다시 강화되는 시기에 정성껏 도움의 손길을 내밀어 준 신라CC에 감사드린다"면셔 "도움이 필요한 곳에 소중하게 지원하겠다"고 전했다. 신라CC는 지난해 지역 학생들의 비대면 학습 지원을 위해 여주시에 노트북 12대를 기증했다. 또 안전한 겨울나기를 위해 연탄, 전기요, 라면 등 500만원 상당의 현물을 여주시 북내면 행정복지센터에 전달했다.