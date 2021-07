신용보증기금, ‘코딧투게더 대학생봉사단’ 1기 발대식 개최

[아시아경제 송승섭 기자] 신용보증기금은 지역사회를 위한 다양한 사회공헌활동을 함께할 ‘코딧투게더 대학생봉사단’ 1기 21명을 선정하고 26일 신보 본점에서 발대식을 개최했다고 27일 밝혔다.

발대식에는 신보 임직원 및 안심제1종합사회복지관 등 유관기관 관계자들이 참석했다. 발대식은 이번에 선정된 봉사단원에게 위촉장을 전달하고 신보와 함께할 지역사회 봉사활동에 대해 공유하는 식으로 진행됐다.

‘코딧투게더 대학생봉사단’은 신보가 지난해 시범운영한 파일럿 프로그램을 확대해 올해부터 시작하는 정규 대학생봉사단 프로그램으로, 이번에 선정된 1기 봉사단은 올 8월부터 내년 5월까지 금융교육, 멘토링, 환경 등 3개의 활동분야로 나뉘어 지역 아동·청소년의 교육격차 해소와 지역 주민들의 환경보호 인식개선을 위한 다양한 활동을 펼칠 계획이다.

한편 신보는 봉사단원들에게 정기모임을 통해 신보 직원이 참여하는 취업특강, 다양한 체험활동 등 성장의 기회를 제공할 계획이며, 활동 우수자에게는 신보 이사장 명의의 상장도 수여할 예정이다.

신보 관계자는 “코딧투게더 대학생봉사단 활동이 코로나19로 인한 지역 아동·청소년들의 교육격차를 해소하는데 도움이 되길 바란다”며 “또한 이번 활동이 봉사단으로 함께 참여하는 대학생들의 미래를 준비하는 디딤돌이 되길 희망한다”고 말했다.

