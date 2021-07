국민의힘 의원 41명 "윤석열 입당 촉구…국민이 원하는 길"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 소속 의원 41명이 윤석열 전 검찰총장을 비롯한 당외 대선주자들의 입당을 재촉하고 나섰다.

권성동·유상범·윤창현 등 국민의힘 의원들이 26일 서울 여의도 국회에서 '당외 대선후보 입당 촉구 성명'을 내고 "이 정권의 탄압에 맞서 싸웠고, 국민의 큰 기대를 받고 있는 윤석열 예비후보의 국민의힘 입당을 촉구한다"고 밝혔다.

이들은 "열 가지 중 아홉 가지 생각이 달라도 한 가지 생각, 정권 교체로 나라를 정상화시키고 국민이 진짜 주인인 나라를 만들어야 한다는 생각을 같이 하는 모든 사람이 힘을 합쳐야 한다"며 "그것이 진정 국민이 원하는 길이며, 국민을 기다리게 하지 않는 것"이라고 강조했다.

또 "국민의힘에 들어온 그 어떤 외부 주자도 차별 받지 않고 공정한 기회를 받도록 보장할 것"이라며 "현 집권세력의 무책임한 네거티브 공세에 적극 대응할 것이고, 그들의 끊임없는 정치공작 시도에 맞서 우리 주자를 보호할 것"이라고 얘기했다.

그러면서 이들은 "김동연 전 경제부총리 등 국민의 기대를 받는 다른 주자들께도 호소드린다. 정권 교체를 위한 가장 확실하고 효과적인 플랫폼에서 범야권 주자들이 모두 모여 한바탕 축제 같은 경선을 벌여가자"며 "그것이 정권 교체를 열망하는 국민의 뜻을 받드는 것"이라고 말했다.

권 의원은 기자회견 후 기자들과 만난 자리에서 "어제 윤 전 총장과 이준석 대표의 치맥회동이 있었고 거기서 서로 의미 있는 대화를 진전시킨 것으로 알고 있다"며 "가급적이면 빨리 윤 전 총장이 입당해서 국민의힘 경선플랫폼에서 자유롭게 활동하는 것이 윤 전 총장이나 당을 위해 바람직하다는 생각에 오늘 이 성명서를 발표했다"고 설명했다. 성명서에는 총 41명의 의원이 이름을 올렸다.

윤 전 총장과 이 대표는 전일 서울 건대입구역 근처에서 회동을 가졌다. 이후 이 대표는 소감을 "대동소이"(大同小異)라고 얘기했고, 윤 전 총장은 "결정의 시간이 다가왔다"고 말한 바 있다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr