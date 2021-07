[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군(군수 김순호)은 구례읍사무소 다목적회의실에서 지난해 섬진강 수해 환경분쟁조정 신청서를 접수하고 있다고 22일 밝혔다.

구례군은 수해원인조사 종료가 임박함에 따라 신속한 구제를 위해 환경분쟁조정신청 추진 지원단을 구성하고 신청서를 사전에 접수하기로 했다.

접수는 오는 31일까지 진행된다.

구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자 kun5783@asiae.co.kr

